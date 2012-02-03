2500 مکان انتظامی مازندران دارای کتابخانه است

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو هزار و 500 مکان وابسته به نیروی انتظامی اعم از کلانتری و پاسگاه، کتابخانه دارند که از 100 تا دو هزار جلد کتاب در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: هر شش ماه کتاب این کتابخانه ها تجدید می شوند که با این اقدام، هزاران جلد کتاب در نیروی انتظامی در دسترس کارکنان قرار می گیرد.

مسکنی گفت: در مجموع چهار واحد در نیروی انتظامی در بخش کتاب و کتابخوانی اقدامات موثر دارند.

وی با بیان اینکه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در متن مسائل فرهنگی حضور دارد، ابراز داشت: علاوه بر آن مجموعه عقیدتی سیاسی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اقدامات موثری انجام داده است.

وی با بیان اینکه واحد تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی کارهای پژوهشی ناجا را دنبال می کند، گفت: دفتر مطالعات و تحقیقات ناجا در استانها تشکیل شده و از نظر تخصصی مسائل مربوط به کتاب را دنبال می کند.

مسکنی ابراز داشت: در بنیاد تعاون ناجا واحد فرهنگی و آموزشی با موسسات آموزشی شناخته شده ای قرارداد دارد و کارکنان ناجا و فرزندان آنها از این مراکز استفاده کرده و از تخفیف های 90 درصدی بهره مند می شوند.

وی حضور 300 غرفه در نمایشگاه را نشان از محتوی پربار آن دانست و افزود: حضور کتابهای تخصصی، کودک و نوجوان و کتابهای بخش جوان در نمایشگاه بسیار مناسب است.

فرمانده نیروی انتظامی مازندران فرصت یک هفته ای نمایشگاه را کم دانست و افزود: باید این زمان به دو هفته افزایش یابد.