هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه مقابله با تحریمها خودکفایی داخلی است و باید فضای امید را در بین کشاورزان تقویت کرد زیرا با اینکار بر بحرانهای اقتصادی فائق خواهیم شد.

وی با بیان اینکه سند بالادستی اشتغال استان آماده است و سند پیشرفت و توسعه کشاورزی ارائه شده، افزود: در کشاورزی به رشد کیفی خوبی دست یافته ایم اما ظرفیتهای این بخش بالاتر از آمار و ارقام است.

ابراهیمی گفت: سطح زیر کشت پنبه، برنج ، تولیدات باغی و دامی زمینه ای برای رشد اقتصادی و توسعه کشاورزی منطقه فراهم کرده است.

ابراهیمی با دسته بندی سه قطب کشاورزی، گردشگری و صنعت در کشور ابراز داشت: باید بخش کشاورزی در استان فعال تر باشد چرا که ما در دو قطب صنعت و گردشگری نتوانسته ایم به حق خود دست یابیم.

وی گفت: امیدواریم با حمایت دولت و پیگیری مسئولان در بخش فروش محصولات کشاورزی شاهد پیشرفت خوبی باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران ابراز داشت: قطعا با راه اندازی اداره جهاد و کشاورزی میاندرود با شناسایی فرصت و ظرفیتهای خوب این بخش شاهد شکوفایی کشاورزی منطقه در آینده نزدیک خواهیم بود.