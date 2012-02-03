عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

سازمان ملل:
- شورای امنیت قطعنامه تلطیف شده علیه سوریه را بررسی می کند.
- بان کی مون تشکیل دولت فلسطینی را تنها از طریق مذاکره ممکن دانست.
اروپا:
- رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد پیامدهای بحران اقتصادی بر وضعیت امنیتی غرب هشدار داد.
- آخرین بازجویی از "جولیان آَسانگ" مدیر سایت ویکی لیکس در انگلیس به پایان رسید.
- در پی تنش بین انلگیس و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند شاهزاده ویلیام برای ماموریتی 6 هفته ای وارد این منطقه شد.
- ادامه سرمای شدید در اروپا جان بی خانمانهای شهر میلان ایتالیا را گرفت. شمار تلفات سرما در اروپا به 164 نفر رسید.
آمریکا:
- وزیر دفاع آمریکا از خروج زودهنگام نظامیان این کشور از افغانستان خبر داد.
- پانتا مدعی توان حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای ایران شد.
آسیا:
- سه توریست خارجی در جریان اعتصاب عمومی در فیلیپین کشته شدند.
روسیه:
- برف و سرمای شدید 11 هزار نفر را در روستاهای سیبری گیر انداخت.
خاورمیانه:
- دستکم دو نفر در درگیریهای خشونت بار سوئز کشته شدند.
- شمار مجروحان درگیریهای جدید پس از حادثه ورزشگاه پورت سعید به 400 نفر رسید.
نظر شما