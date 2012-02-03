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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

سازمان ملل:

- شورای امنیت قطعنامه تلطیف شده علیه سوریه را بررسی می کند.

- بان کی مون تشکیل دولت فلسطینی را تنها از طریق مذاکره ممکن دانست.

اروپا:

- رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد پیامدهای بحران اقتصادی بر وضعیت امنیتی غرب هشدار داد.

- آخرین بازجویی از "جولیان آَسانگ" مدیر سایت ویکی لیکس در انگلیس به پایان رسید.
 
- در پی تنش بین انلگیس و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند شاهزاده ویلیام برای ماموریتی 6 هفته ای وارد این منطقه شد.
 
- ادامه سرمای شدید در اروپا جان بی خانمانهای شهر میلان ایتالیا را گرفت. شمار تلفات سرما در اروپا به 164 نفر رسید.
 
 
آمریکا:
 
- وزیر دفاع آمریکا از خروج زودهنگام نظامیان این کشور از افغانستان خبر داد.
 
- پانتا مدعی توان حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای ایران شد.
 
آسیا:
 
- سه توریست خارجی در جریان اعتصاب عمومی در فیلیپین کشته شدند.
 
روسیه:
 
- برف و سرمای شدید 11 هزار نفر را در روستاهای سیبری گیر انداخت.

خاورمیانه:
 
- دستکم دو نفر در درگیریهای خشونت بار سوئز کشته شدند.
 
- شمار مجروحان درگیریهای جدید پس از حادثه ورزشگاه پورت سعید به 400 نفر رسید.
کد مطلب 1524050

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