گلستان سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، نفوذ سامانه سرد و ناپایدار که از شب چهارشنبه گلستان را در بر گرفت، موجب سردی هوا و بارش برف در مناطق مختلف گلستان شد.

آسمان گلستان در روز جمعه در برخی مناطق استان از جمله علی آباد و گنبد کاووس همراه با بارش برف بوده و این بارش در برخی شهرهای استان نظیر گرگان ادامه دارد.

برودت هوا و کاهش دمای هوا سبب شد تا شهروندان گلستان در 24 ساعت گذشته، ساعت های سردی را پشت سر گذارند.

در حال حاضر معابر و کوچه های مناطق شهری گنبد و علی آباد کتول پوشیده از برف است و زمستان چتر خویش را در این مناطق گسترده است.

بارش برف مناظر و جاذیه های دیدنی در مناطق مختلف گلستان ایجاد کرده است.

بارش و برف و باران و ناپایداری هوا موجب لغو برخی از برنامه ها و همایش های دهه فجر از جمله کورس پاییزه اسبدوانی و همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در گنبد کاووس شده است.

همچنین راه و ترابری گلستان به رانندگان که قصد استفاده از محورهای مواصلاتی استان را دارند توصیه کرده است،با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح راهها تردد نموده و همراه خود تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیرچرخ ، لباس، آذوقه و آب بهمراه داشته باشند.

اداره کل راه و ترابری از رانندگان خواست قبل از حرکت از سالم بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کرده و از آخرین وضعیت راههای استان با تماس به شماره تلفنهای گویای 141 و 5-2223131 مرکز مدیریت راههای استان گلستان در طول شبانه روز اطلاع حاصل فرمایند.