ارائه الکترونیکی ارز مسافری/ احتمال تغییر مبلغ و نحوه پرداخت ارز مسافری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) از نحوه ارائه ارز به مسافران در این فرودگاه بازدید و توصیه های لازم را به مسوولان ذی ربط یادآور شد.

وی گفت: از این پس، ارز مسافرتی به صورت الکترونیکی به مسافران ارائه خواهد شد. وزیر اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت ارز مسافرتی، اظهار داشت: مسافرانی که عازم کشورهای خارجی هستند به هنگام خروج از کشور با ارائه فیش پرداختی ریالی خود در فرودگاه، ارز دریافت خواهند کرد.



حسینی تصریح کرد: مقدار ارز مسافرتی هم اکنون هزار دلار در سال می باشد که پس از بررسی های کارشناسی، احتمال افزایش یا پرداخت به طور مکرر در طول سال نیز وجود دارد.



وزیر اقتصاد افزود: افرادی که از کشور خارج می شوند از طریق سیستم شتاب داخل شهر یا در فرودگاه، هزینه را پرداخت و به هنگام خروج، ارز خود را دریافت و از کشور خارج خواهند شد.



وی با بیان اینکه کسانی که وارد کشور می شوند مجاز هستند تا پنج هزار دلار به همراه خود داشته باشند، تصریح کرد: در صورتی که ارز همراه مسافران ورودی بیش از پنج هزار دلار باشد بایستی باقی مانده ارز خود را با گشایش حساب ارزی و ارائه اظهارنامه اعلام نمایند و در صورت خروج مجدد از کشور ارز اظهار شده به وی عودت داده می شود.



وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارز تخصیصی به دانشجویان خارج از کشور نیز اظهار داشت: ارز اختصاص یافته به آنان در حال حاضر مبلغ مشخصی است اما با بررسی های کارشناسی کارگروه هایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری احتمال تغییر در میزان ارز دانشجویان وجود دارد.



وی همچنین در رابطه با میزان ارز تخصیصی به افراد بیمار برای خرید دارو نیز گفت: مسئول تایید اسناد و مدارک برای خرید دارو برای این افراد وزارت بهداشت است و پس از تایید این وزارتخانه مشکلی برای پرداخت ارز وجود نخواهد داشت.

حسینی از رسانه های گروهی خواست از طریق اطلاع رسانی بیشتر در خصوص نحوه پرداخت ارز به مسافران از طریق بانک ها در کاهش زمان ارائه خدمات ارزی به مسافران و انجام مطلوب این طرح و رضایتمندی مردم به دولت کمک کنند.