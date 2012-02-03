جهانی شدن انقلاب نیاز به مدیران انقلابی و لایق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی پنجشنبه شب در یادواره امیران، سرداران و هزار شهید شهرستان قائم شهر اظهار داشت: برای پاسداری از مکتب انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیاز به صبر و استقامت است و برای حفظ آن باید شبانه روز تلاش و فعالیت کنند.

وی افزود: مدیران و مسئولانی که در نظام مشغول هستند باید همگام و همسوی با ولی فقیه پیش بروند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک است، افزود: حضور مردم پای صندوق های رای و انتخاب صحیح در پیشبرد نظام تلاش کنند.

سعیدی تصریح کرد: امروز در آستانه فتح خیبر و بدر هستیم نه در شعب ابیطالب که توانستیم اسرائیل را در چهاردیواری خود زندانی کنیم.

وی گفت: ایران کانون بیداری اسلامی است و هدایت گر انقلابهای دیگر در جهان است و منطقه برای پذیرش حکومت جهانی آماده است قطعا اگر عراق و مصر دراختیار صدام و حسنی مبارک بود معلوم نبود به چه وضعیتی دچار می شدند اما ایران به رهبری مقام معظم رهبری همیشه پیشگام است.

وی با بیان اینکه هیچ زمانی ایران مطرح نبود اما امروز محوریت بیداری اسلامی است، افزود: نظام جمهوری اسلامی به رهبری و امامت ولی فقیه است.

وی افزود: خون شهدا نه تنها هدر نرفته بلکه به امواج جهانی تبدیل شده است.