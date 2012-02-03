مازندران در تامین امنیت غذایی خودکفا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه صبح جمعه در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی خدماتی ورزشی شهرستان جویبار اظهار داشت: فعالیت در بخشهای تولیدی، کشاورزی و اقتصادی برای مقابله با تحریمها بسیار تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه تامین امنیت غذایی یکی از راههای مقابله با تحریم است افزود: با شکل گیری نهضت کشاورزی در کشور شاهد رشد کشاورزی خواهیم بود.

فرزانه، از سرمایه گذاران در امر تولید و مصرف به نیکی یاد کرد و افزود: آنها در عرصه تولید و اقتصاد کشور کمک بزرگی می کنند و باید تسهیلات و امکانات بسیاری در اختیار سرمایه گذاران گذاشته شود.

وی، تولید گوشت مرغ از147 هزار تن در 6 سال قبل سال و افزایش آن به 182 هزار تن در سال جاری اشاره کرد و گفت: باید درتمام بخشهای مختلف به افزایش بالا دست یابیم.