به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی صبح جمعه به مناسبت دهه مبارک فجر در جمع مسئولان بخش هرمز بزرگترین هنر انقلاب اسلامی را ایجاد فرصت برای استقلال و آزادی، تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت: در شرایطی که جامعه جهانی با محوریت چند دولت استعمارگر تمام دولت ها را تحت سلطه خود و تمام ملت ها را زیر سیاست چپاولی خود قرار داده بود، انقلاب اسلامی نور امید را در دل ستمدیدگان جهان روشن کرد.

حجت الاسلام موسوی افزود: قبل از انقلاب بیگانگان حتی در کوچکترین تصمیمات کشور هم دخالت داشتند و حضور و دخالت آنان باعث عقب ماندگی ایران شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب با اراده امام خمینی(ره) و رهبری مقام معظم رهبری استقلال کامل در ایران حاکم و راه پیشرفت هموار شد.

وی عزت و شرف امروز ایران را مدیون مجاهدت های شهیدان دانست و افزود: پیشرفتهای علمی و مقاومت مردم در برابر تهدیدها باعث غیض و عصبانیت سلطه گران شده به طوریکه حتی با ایجاد شرایط اقتصادی برای خود می خواهند به ایران اسلامی ضربه بزنند.

حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: در روز 22 بهمن1357، تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) به نقطه عطف خود رسید.

وی با بیان اینکه در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی دو هزار و 500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه‌کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تاسیس شد، عنوان کرد: مردم در روز 22 بهمن به مراکز دولتی، نظامی، انتظامی و رادیو و تلویزیون یورش برده و آنها را فتح کردند.

امام جمعه هرمز اضافه کرد: با فرار بختیار از ایران و اعلام بی‌طرفی ارتش در روز 22 بهمن 1357، انقلاب اسلامی ایران پس از سالها مجاهدت، ایثار، فداکاری و مقاومت در راه رضای الهی با رهبری بی‌نظیر حضرت امام خمینی(ره) و به همت مردم سرافراز ایران به پیروزی نهایی رسید.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه از 500 سال پیش هر وقت در کشور ایران کسی خواست در راستای علم و پیشرفت گام بردارد با هجمه بدخواهان مواجه و شکست خورده است، افزود: انقلاب آخرین فرصت برای پیشرفت ایران است و باید با تلاش مسئولان و حضور آگاهانه مردم به بهترین نحو از این فرصت استفاده کرد.

وی خطاب به مسئولان عنوان کرد: اکنون که در مقطع خاصی از تاریخ تحولات جهان و همچنین، در موقعیت حساس و سرنوشت‌ سازی از دوران انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم، مسئولیت ما ایجاب می‌کند تا واقعیتها، ریشه‌ها و آثار گوناگون انقلاب را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بشناسیم تا بتوانیم با برنامه‌ریزی حساب شده ارکان انقلاب را تثبیت کنیم.