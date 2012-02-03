زمانبندی یازدهمین جشنواره موسیقی خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق این جدول، در روز افتتاح این جشنواره، 16 بهمن ماه، گروه "راز و نیاز" به سرپرستی کامبیز مفتاحی ساعت 16 و گروه "اهورا" به سرپرستی محمدرضا نیاکان ساعت 17 و 30 دقیقه از شهرستان ماهشهر به سبک سنتی به اجرای برنامه می پردازند.

گروه "آوا" به سرپرستی علیرضا تابنده ساعت 17 و گروه "دل انگیز" به سرپرستی حسین شکوفا ساعت 18 و 30 دقیقه از شهرستان دزفول به سبک سنتی به اجرای برنامه می پردازند.



همچنین گروه "ژرفا" به سرپرستی قربانعلی زاهدی ساعت 18 از شهرستان رامهرمز به سبک محلی و گروه "هانا" به سرپرستی سید یونس هاشمی ساعت 19 از شهرستان خرمشهر به سبک محلی برنامه اجرا می کنند.



در روز 17 بهمن ماه، ساعت 9 صبح کارگاه آموزشی برگزار می شود.



در ادامه این روز گروه "نخل طلایی" به سرپرستی جهانگیر اسماعیلیان ساعت 16 و گروه "غروب کارون" به سرپرستی آرش کیانی منش ساعت 18 از شهرستان اهواز به سبک بندری به اجرای برنامه می پردازند.



همچنین گروه "تمبک نوازی دلشدگان" و "دف نوازی طلوع" به سرپرستی فرشید توکلی به ترتیب ساعت 17 و 18 و 30 دقیقه از شهرستان اهواز به سبک سنتی برنامه اجرا می کنند.



گروه "زهی سپهر" و "زهی مهر" به سرپرستی بخشایش محمودی ساعت 17 و 30 دقیقه و 19 از شهرستان اهواز به سبک کلاسیک نیز 17 بهمن ماه به اجرای برنامه می پردازند.



یازدهمین جشنواره موسیقی استان خوزستان از 16 الی 18 بهمن ماه سال جاری در اهواز برگزار می شود.



مراسم اختتامیه این جشنواره ساعت 18 عصر در تالار مهتاب اهواز برگزار می شود. همچنین تمامی گروهها طی دو روز برگزاری جشنواره در تالار مهتاب این شهرستان به اجرای برنامه می پردازند.