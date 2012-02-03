به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه پنجشنبه در پانزدهمین سالگرد آیت الله العظمی بهاء الدینی که در مسجد اعظم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: آیت الله بهاء‌الدینی به نظام اسلامی و امام راحل علاقه داشت و ولایت امام خمینی(ره) را ولایت تکوینی می دانست که امام زمان(عج) در آن ولایت حضور دارد.



وی گفت: جز خداوند چیزی در وجود آیت الله بهاء الدینی نبود و ایشان در عین زهد به نظام اسلامی علاقه مند و حامی امام راحل بود.



امام جمعه موقت تهران در ادامه عنوان کرد: دشمنان اسلام شب و روز کار می کنند تا راه دین را ببندند و هیچگاه از این اقدام خسته نمی شوند.



آیت الله بهاء الدینی اهل مکاشفه بود



وی مهمترین خصوصیت آیت الله بهاءالدینی را بندگی وی برشمرد و گفت: آیت الله بهاء الدینی اهل مکاشفه بود و چهره کسانی که جهنمی بودند را تشخیص می داد.



حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه آیت الله بهاء‌الدینی لحظه ای از یاد خدا غافل نمی شد، افزود: همت بلند، ساده زیستی، بی تکلف بودن و فاصله نداشتن او با مردم، از رموز عبودیت این عارف است.



شکستن بت نفس از شرایط علم آموزی است



وی با بیان اینکه بزرگانی همچون آیت الله بهجت خود را از حضور درس استاد محروم نمی کردند، اظهارداشت: برای عالم شدن باید تشنگی به علم در انسان به وجود آید و هیچگاه از حضور درس استاد خود را بی نیاز نبیند.



امام جمعه موقت تهران افزود: شکستن بت نفس یکی از شرایط علم آموزی است و خودسازی به معنای شکستن بت نفس است.



وی با بیان اینکه تمام ریشه های حجاب از غرور بی مورد است، عنوان کرد: این امر باعث می‌شود که انسان از علم استاد استفاده نکند و به دانسته‌های خود اکتفا کند و مانند عالمی است که جاهلانه از علم خود بهرمند می‌شود.