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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

اخبار کوتاه بابل/

ارائه 14 مقاله در گفتمان مهدویت/ افتتاح پروژه های راه روستایی

ارائه 14 مقاله در گفتمان مهدویت/ افتتاح پروژه های راه روستایی

بابل - خبرگزاری مهر: ارائه مقالات در کنگره گفتمان مهدویت، افتتاح پروژه های راه روستایی در بابل و چند خبر کوتاه اعم اخبار شهرستان بابل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان در نخستین کنگره ملی مهدویت اظهار داشت: از بین مقالات ارسالی 14 مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

وی افزود: 9 مقاله از خارج استان و پنج مقاله از داخل استان بوده و در کتابی به چاپ رسیده و در قالب بسته‌های فرهنگی ارائه می‌ شود.

مدیران باید خدمات رسانی مطلوب به مردم داشته باشند

مدیرکل ثبت و اسناد و املاک مازندران اخلاص در عمل، خیرخواهی، وجدان‌ کاری و عدالت‌خواهی و خدمات‌ رسانی مطلوب به مردم را راز ماندگاری مدیران در اذهان مردم دانست.

ولی‌الله عبدی در مراسم تودیع رئیس ثبت و اسناد بابل افزود: مدیران باید در زمان اشتغال با اخلاص و وجدان کاری به مردم خدمت کنند تا به هنگام بازنشستگی غبطه روزهای اشتغال را نخورده و احساس قصور و کوتاهی نکنند.

بدنه منابر باید قرآن باشد

حجت‌الاسلام محسن قرائتی گفت: حوزویان بدانند که بدنه منبر باید قرآن باشد و در تحلیلهای سیاسی و حماسی خود از آیات قرآن استفاده کنیم تا سبب تقویت اعتقاد مردم شود.

وی در نخستین کنگره ملی مهدویت مازندران را نخستین استان در حرکت تفسیری دانست و افزود: در مازندران تنها 40 مفسر قرآن وجود دارد در حالی که سه هزار هیئت عزاداری و مذهبی داشته و باید سه  هزار مفسر مشغول فعالیت باشند.

وی افزود: در کار فرهنگی مشکل ما امکانات نیست بلکه ایمان و اعتقاد کمرنگ شده و کسی حال مطالعه ندارد و گرنه تعداد کتابهای ما در کتابخانه کم نیست چرا آنگونه که به درس‌های حوزوی توجه شده به قرآن و نهج‌البلاغه توجه نمی‌شود.

جاده قدیم آمل - بابل چهار بانده می شود

رئیس راه و ترابری بابل گفت: 32 کیلومتر راه روستایی بابل آماده آسفالت است.

رضا اباذری با اشاره به اینکه 32 کیلومتر راه روستایی بابل آماده آسفالت است، افزود: تا پایان سال مالی جاری 32 کیلومتر راه روستایی در 18 روستا بابل به بهره‌ برداری می‌رسد.

وی از چهار بانده کردن جاده قدیم آمل به بابل در سالجاری خبر داد.


کد مطلب 1524070

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