ارائه 14 مقاله در گفتمان مهدویت/ افتتاح پروژه های راه روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان در نخستین کنگره ملی مهدویت اظهار داشت: از بین مقالات ارسالی 14 مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

وی افزود: 9 مقاله از خارج استان و پنج مقاله از داخل استان بوده و در کتابی به چاپ رسیده و در قالب بسته‌های فرهنگی ارائه می‌ شود.

مدیران باید خدمات رسانی مطلوب به مردم داشته باشند

مدیرکل ثبت و اسناد و املاک مازندران اخلاص در عمل، خیرخواهی، وجدان‌ کاری و عدالت‌خواهی و خدمات‌ رسانی مطلوب به مردم را راز ماندگاری مدیران در اذهان مردم دانست.

ولی‌الله عبدی در مراسم تودیع رئیس ثبت و اسناد بابل افزود: مدیران باید در زمان اشتغال با اخلاص و وجدان کاری به مردم خدمت کنند تا به هنگام بازنشستگی غبطه روزهای اشتغال را نخورده و احساس قصور و کوتاهی نکنند.

بدنه منابر باید قرآن باشد

حجت‌الاسلام محسن قرائتی گفت: حوزویان بدانند که بدنه منبر باید قرآن باشد و در تحلیلهای سیاسی و حماسی خود از آیات قرآن استفاده کنیم تا سبب تقویت اعتقاد مردم شود.

وی در نخستین کنگره ملی مهدویت مازندران را نخستین استان در حرکت تفسیری دانست و افزود: در مازندران تنها 40 مفسر قرآن وجود دارد در حالی که سه هزار هیئت عزاداری و مذهبی داشته و باید سه هزار مفسر مشغول فعالیت باشند.

وی افزود: در کار فرهنگی مشکل ما امکانات نیست بلکه ایمان و اعتقاد کمرنگ شده و کسی حال مطالعه ندارد و گرنه تعداد کتابهای ما در کتابخانه کم نیست چرا آنگونه که به درس‌های حوزوی توجه شده به قرآن و نهج‌البلاغه توجه نمی‌شود.

جاده قدیم آمل - بابل چهار بانده می شود

رئیس راه و ترابری بابل گفت: 32 کیلومتر راه روستایی بابل آماده آسفالت است.

رضا اباذری با اشاره به اینکه 32 کیلومتر راه روستایی بابل آماده آسفالت است، افزود: تا پایان سال مالی جاری 32 کیلومتر راه روستایی در 18 روستا بابل به بهره‌ برداری می‌رسد.

وی از چهار بانده کردن جاده قدیم آمل به بابل در سالجاری خبر داد.



