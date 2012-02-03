استان البرز فاقد بیمارستان جراحی قلب و عروق است

محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه در سطح البرز یک بیمارستان جراحی قلب و عروق دولتی وجود ندارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: برای اولین بار تلاش می کنیم که مرکز قلب و عروق شهید رجایی را تاسیس کنیم.
وی ادامه داد: تلاش شده تا این بیمارستان مجهز به بخشهای داخلی انترونشن قلب مثل بالن آنژیو پلاستی، اکو کاردیو گرافی پیشرفته و EPS و همچنین تاسیس اولین بخش جراحی قلب در استان مجهز شود.
تجهیز بیمارستان رجایی سه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود: هم اکنون مرحله عملیات عمرانی و ساخت و ساز ساختمان به اتمام رسیده که تا کنون900 میلیون هزینه شده و برای تجهیز این بیمارستان بیش از سه میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از نبود بیمارستان جراحی قلب و عروق در استان البرز خبر داد.
محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه در سطح البرز یک بیمارستان جراحی قلب و عروق دولتی وجود ندارد.
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