استان البرز فاقد بیمارستان جراحی قلب و عروق است

محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه در سطح البرز یک بیمارستان جراحی قلب و عروق دولتی وجود ندارد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: برای اولین بار تلاش می کنیم که مرکز قلب و عروق شهید رجایی را تاسیس کنیم.



وی ادامه داد: تلاش شده تا این بیمارستان مجهز به بخشهای داخلی انترونشن قلب مثل بالن آنژیو پلاستی، اکو کاردیو گرافی پیشرفته و EPS و همچنین تاسیس اولین بخش جراحی قلب در استان مجهز شود.



تجهیز بیمارستان رجایی سه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود: هم اکنون مرحله عملیات عمرانی و ساخت و ساز ساختمان به اتمام رسیده که تا کنون900 میلیون هزینه شده و برای تجهیز این بیمارستان بیش از سه میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

