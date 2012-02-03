سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت راههای کشور اظهار داشت:هم اکنون محورهای چالوس،هراز و فیروزکوه به علت ریزش بهمن و کولاک مسدود است و تردد در آنها جریان ندارد. ضمن اینکه محور جنگل گلستان به چمن بیده و چمن بیده به گلمن در استان خراسان شمالی بسته است.

وی ادامه داد: در استان آذربایجان غربی نیز محور تکاب به دندی و تکاب به شاهین دژ به علت ریزش برف سنگین و کولاک همچنان بسته است.

رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به وقوع کولاک در محورهای قزوین - رشت و جادههای استان همدان تاکید کرد: هم اکنون بارش برف در ارتفاعات محورهای استان گلستان، خراسان رضوی و شمالی، محور اسلم به خلخال، دیلمان و تالش در استان گیلان، قائم شهر و جاده یزد - طبس در استان یزد ادامه داشته و تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سلبی از ممنوعیت تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ در جاده های کوهستانی خبر داد و گفت: ماموران پلیس راه در خروجی های شهرها و پاسگاه های پلیس راه از تردد خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.



