به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی در پنجاه و سومین اجلاس شورای عالی استانها که درمحل ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، با بیان این که هیچ دینی به اندازه دین مبین اسلام به مسائل اجتماعی خمس و زکات نپرداخته است گفت: در الگوی ایران اسلامی جایگاه کودک، سالمند و زنان و ... دیده شده است که اگر دیده نشده بود ظلم مطلق بود.

وی اجرای هدفمندسازی یارانه را انقلابی بزرگ در حوزه بهزیستی عنوان کرد و گفت: با اجرای هدفمندی یارانه ها حداقل دریافتی خانواده های تحت پوشش به 6 برابر رسید.

هاشمی گفت: امروز اولویت ما در بحث پیگیری و مداخلات پیگیری کننده است و دو استراتژی و سیاست اصلی در حوزه پیشگیری و آموزش داریم که طبق آن باید تا سال 1404، 6/4 درصد از جمعیت معلول موجود در کشور را به نصف برسانیم .

هاشمی با اعلام اینکه 53 میلیون نفر از فناوری تلفن همراه با ضریب 79 درصد استفاده می کنند، گفت: در زمینه بازی های رایانه نیز نیز 20 میلیون نفر روزانه 124 دقیقه از این بازیها که 90 درصد از محصولات خارجی و تنها در حالت خوش بینانه 10درصد از آن تولید کشورمان است استفاده می کنند که مجموعا 140 میلیون ساعت صرف استفاده از این بازیها می شود.

امضای تفاهمنامه مشترک همکاری میان شورای عالی استانها و سازمان بهزیستی

همچنین در پنجاه و سومین جلسه علنی شورای عالی استانها تفاهمنامه مشترک همکاری میان این شورا و سازمان بهزیستی کل کشور منعقد شد.

به منظور بهره‌گیری حداکثری از توان نظارتی و اجرائی و پایگاه مردمی اعضای شوراهای اسلامی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به شهروندان و روستائیان، پیشگیری از انجام کارهای موازی، دستیابی به حداکثر بهره‌وری و حفاظت از سرمایه‌های ملی و افزایش همگرایی میان نهادهای عمومی و با عنایت به اهمیت رفاه اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر جامعه و وظیفه مشترک دولت و نهاد شوراها در این زمینه، این تفاهمنامه میان شورای عالی استانها به نمایندگی از شوراهای اسلامی سراسر کشور و سازمان بهزیستی کل کشور منعقد شد.