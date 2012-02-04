هدف اصلی ستاد نظارت بر سلامت باشگاه ها تامین امنیت و بهداشت است

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف اصلی ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های کشور تامین امنیت، سلامت، بهداشت و مبارزه با انواع داروها است.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: باید سلامت و بهداشت باشگاه های کشور به گونه ای تامین شود که خانواده ها با اطمینان کامل فرزندان خود را در این مکان بگذارند.



وی گفت: خرید و فروش هر گونه اقلام دارویی و مکمل غذایی در باشگاه ها ممنوع است، بلکه این وظیفه داروخانه های استان است و نباید این کار در باشگاه ها صورت گیرد.



رئیس ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های ورزشی کشور افزود: نظافت و حتی خود البسه های مورد استفاده در باشگاه ها مورد توجه ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های کشور است.



منتقمی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 5 هزار باشگاه ورزشی مختلف در سطح کشور وجود دارد که تحت نظارت مستمر و دقیق بازرسین مختلف فدراسیون است که باشگاه مختلف درجه نخست تذکر، فرصت، اصلاح و در صورت تکرار پلمپ خواهد شد.

