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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

منتقمی در گفتگو با مهر:

هدف اصلی ستاد نظارت بر سلامت باشگاه ها تامین امنیت و بهداشت است

هدف اصلی ستاد نظارت بر سلامت باشگاه ها تامین امنیت و بهداشت است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های ورزشی کشور اظهار داشت: هدف اصلی ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های کشور تامین امنیت، سلامت، بهداشت و مبارزه با استفاده از انواع داروهای غیر مجاز است.

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف اصلی ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های کشور تامین امنیت، سلامت، بهداشت و مبارزه با انواع داروها است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: باید سلامت و بهداشت باشگاه های کشور به گونه ای تامین شود که خانواده ها با اطمینان کامل فرزندان خود را در این مکان بگذارند.

وی گفت: خرید و فروش هر گونه اقلام دارویی و مکمل غذایی در باشگاه ها ممنوع است، بلکه این وظیفه داروخانه های استان است و نباید این کار در باشگاه ها صورت گیرد.

رئیس ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های ورزشی کشور افزود: نظافت و حتی خود البسه های مورد استفاده در باشگاه ها مورد توجه ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های کشور است.

منتقمی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 5 هزار باشگاه ورزشی مختلف در سطح کشور وجود دارد که تحت نظارت مستمر و دقیق بازرسین مختلف فدراسیون است که باشگاه مختلف درجه نخست تذکر، فرصت، اصلاح و در صورت تکرار پلمپ خواهد شد.
 

کد مطلب 1524082

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