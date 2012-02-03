لزوم توجه به اخلاق انتخاباتی در فارس/ برخورد قاطع با گران فروشان استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین پنجشنبه شب در نشست خبری خود به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برخی از تبلیغات زود هنگام نامزد های حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: قانون تعریفی روشن در خصوص زمان آغاز تبلیغات در کشور دارد که با این وجود برخی از کاندیداها در استان از خیلی وقت پیش تبلیغات خود را شروع کرده اند.

وی با بیان اینکه نحوه رفتاری برخی از کاندیداها در شورای نگهبان در دست بررسی است، یادآور شد: همگان از زمان قانونی شروع تبلیغات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مطلع هستند و کسانیکه زودتر از این زمان به فعالیتهای تبلیغاتی روی آورده اند باید بدانند که تایید صلاحیت آنها در صورت تشخیص مراجع قانونی با مشکل مواجه خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه مردم استان توجه به حفظ اخلاق و رعایت قوانین از جانب نامزد های حضور در انتخابات را مد نظر خود قرار می دهند، تصریح کرد: مردم استان فارس اقدامات کاندیداها را به صورت کامل رصد می کنند و کسانیکه با رقمهای عجیب و غریب در بحث تبلیغات فعالیت می کنند باید بدانند که مردم استان به آنها توجه نخواهند کرد.

برخورد قاطع و قانونی با گران فروشان

صادق عابدین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر شرایط بازار استان فارس، گفت: نحوه برخورد با گران فروشان در قانون مشخص و به طور یقین با هر گونه گران فروشی در استان مطابق با قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: تمامی انبارهای استان فارس با کالا های مورد نیاز مردم پر شده و هیچگونه نگرانی بابت کمبود کالا در استان فارس نداریم و مردم می توانند به صورت عادی خرید های خود را در سطح بازار انجام دهند.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه هیچگونه دلیلی برای گران فروشی در بازار استان فارس وجود ندارد، یادآور شد: تمامی کالا های مورد استفاده مردم با ارز تک نرخی خریداری شده و به همین دلیل نباید نوسانات ارزی طی چند روز گذشته دلیل گران فروشی در بازار شود.

صادق عابدین یادآور شد: به زودی ستاد تنظیم بازار در استان فارس با اولویت ایام شب عید فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد.

پروژه ها عمرانی شیراز در حد روستاهای اطراف این شهر است

استاندار فارس در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص وضعیت پروژه های شهری شیراز، گفت: پروژه های یک و یا سه میلیاردی در حد و اندازه روستاهای اطراف شیراز است.

وی تاکید کرد: برای بازدید از پروژه های شهرداری شیراز هیچگونه مشکلی ندارم اما باید پروژه های بزرگ و مهمی در حد این کلانشهر باشد.

صادق عابدین با بیان اینکه در شهر شیراز باید پروژه های50 میلیاردی تعریف شود، یادآور شد: پتانسیل های فراوانی در این شهر وجود دارد اما متاسفانه برخی از نگاه ها و نوع تفکرات مشکل ساز است.

صادق عابدین ادامه داد: زمانیکه پنج پروژه بزرگ 50 میلیاردی تعریف کردند آن موقع است که باید برای بازدید از آنها لحظه شماری کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت سرمایه گذاری در استان نسبت به سالهای قبل بهتر شده، گفت: وضعیت ورود سرمایه گذاران با گذشته قابل مقایسه نیز هر چند که باید برخی از مدیران بر تغییر نگاه های خود به سرمایه گذار تاکید بیشتر داشته باشند.

استاندار فارس در خصوص خروج سرمایه گذاران از فارس یادآور شد: سرمایه گذاری برای فعالیت در این شهر معرفی می شود که دارای یک مجموعه 60 شعبه ای در سراسر کشور و جهان است اما بنا به دلایلی فعالیت او در این استان و شهر شیراز با مشکل مواجه می شود.

صادق عابدین با اشاره به وضعیت قطار شهری شیراز نیز افزود: قطار شهری مربوط به شهرداری و شورای شهر است اما طی دو ماه گذشته مصوبه خرید واگنهای آن را دریافت کردم و به زودی هیئتی برای خرید واگن به خارج کشور اعزام می شود.

وی با بیان اینکه اعداد و ارقامی که قطار شهری شیراز طلب می کند با وضعیت موجود شیراز برابری ندارد، گفت: اوراق مشارکت شهرداری در بانک مرکزی است و باید مسئولان شهری تلاش بیشتری کنند تا با استفاده از این اوراق مشارکت فعالیتهای شهر سرعت بگیرید و درآمد نیز کسب شود.

استاندار فارس ادامه داد: مهمترین مشکل قطار شهری شیراز فعالیت در کل شهر و تخریب شهر است در حالیکه باید در مرحله اول فعالیت در دو لاین را آغاز می کرند و سپس به تخریب جاه های مختلف شهر روی می آوردند.

صادق عابدین با بیان اینکه من پاسخگوی عدم فعالیت برخی از مسئولان شهری نیستم، افزود: من نباید پاسخ کمتر فعالیت کردن برخی از افراد حاضر در این شهر را بدهم و باید توجه داشت که با این اعداد و ارقام هیچگونه فعالیت بزرگی در این شهر انجام نمی شود.

99 درصد اشتغال پیش بینی شده در سال جاری محقق شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های اقتصادی صورت گرفته طی سال جاری در استان فارس، گفت: از جمله تاکیدات ما در این استان ایجاد اشتغال به خصوص مشاغل خانگی بود که طبق پیش بینی ها 140 هزار شغل در سال جاری در این استان باید ایجاد می شد که تاکنون 139 هزار شغل ایجاد شده است.

استاندار فارس افزود: تا این لحظه به 99 درصد از تعهدات انجام شده در خصوص مشاغل خانگی عمل کرده ایم و 79 هزار و480 میلیارد تومان تسهیلات در این بخش پرداخت شده است.

صادق عابدین در خصوص وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی موجود در استان یادآور شد: طی سال جاری دو شهرک صنعتی دیگر در استان مصوب شد که با این دو مصوبه تعداد شهرک های صنعتی استان به 66 رسیده است.

وی تصریح کرد: در کل استان 53 شهرک و ناحیه صنعتی فعال و یا آماده شروع فعالیت است.

استاندار فارس در خصوص وضعیت پرداخت یارانه های خانواده های استان فارسی نیز گفت: تاکنون 11 مرحله یارانه در استان پرداخت شده که یک میلیون و 316 هزار و 520 خانوار و یا چهار میلیون و 540 هزار و 700 نفر در استان فارس یارانه های نقدی خود را دریافت کرده اند.

صادق عابدین افزود: پس از اجرای واقعی سازی قیمت ها و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در استان فارس شاهد کاهش مصرف فراوان در تمامی مباحث سوخت و انرژی هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه علاقه مندان به کشاورزی می توانند زمین را به صورت رایگان دریافت کنند خبر داد: ستادی تشکیل شده که به زودی زمین کشاورزی را از سه سال تا 99 سال در اختیار علاقه مندان به فعالیت های کشاورزی قرار می دهد.

افتتاح بالغ بر یک هزار پروژه به مناسبت دهه فجر

صادق عابدین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های دهه فجر در استان فارس، گفت: برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی، مذهبی و ورزشی به مناسبت این ایام از جانب گروه های مختلف در استان فارس اجرایی می شود.

وی تاکید کرد: به مناسبت ایام دهه فجر یک هزار و 657 طرح با اعتباری بالغ بر یک هزار و 300 میلیارد تومان در فارس به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار فارس یادآور شد: در بحث اعتبارات پروژه ها نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد و در خصوص تعداد پروژه ها نسبت به سال گذشته 80 درصد افزایش داشته ایم.

صادق عابدین افزود: طرح های مورد نظر در بخش های آب روستایی، مخابرات، برق و گاز، طرح های ورزشی، عمران و شهری، طرح صنعتی و .... است.