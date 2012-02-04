خدمات آب و فاضلاب2800 واحد مسکن مهر آماده سازی می شود

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت آبفای استان البرزدر تلاش است که خدمات آب و فاضلاب دو هزار و 800 واحد مسکن مهر ماهدشت را تا پایان بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برساند.



وی با اشاره به خبر آماده سازی خدمات آب و فاضلاب 6 هزار واحد مسکونی در استان البرز اضافه کرد: در حال حاضر خدمات آب و فاضلاب یک هزار و 700 واحد مسکن مهر در شهرک ابریشم، یک هزار و 500 واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد آماده سازی شده است و دو هزار و 800 واحد نیز در ماهدشت تا پایان بهمن ماه آماده سازی خواهد شد که جمعاً 6 هزار واحد مسکن مهر می شود.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز افزود: تمام تلاش و کوشش شرکت آبفای استان البرز این است با سرعت، دقت و با کیفیت خدمات آب و فاضلاب واحدهای مسکن مهر را آماده سازی کند.



نوری گفت: استاندار البرز نیز از نزدیک در جریان فعالیت های عمرانی و خدماتی دو هزار و 800 واحد مسکن مهر ماهدشت قرار گرفت و از روند پیشرفت این پروژه ها بازدید داشت.