  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

عجم در گفتگو با مهر:

12 طرح برق رسانی در مینودشت انجام می شود

مینودشت - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت گفت: همزمان با دهه فجر، 12 طرح برق رسانی در این شهرستان انجام می شود.

محمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با دهه فجر 64 پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزایی با صرف 125 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: بهسازی و آسفالت فاز 2 شهرک صننعتی، اجرای طرح اسفالت روستایی، 5 مورد ساخت خانه بهداشت روستایی از جمله طرحهاست.

عجم گفت: اجرای دو طرح منابع طبیعی شامل پد بالگرد، احداث ساختمان دهیاریهای روستایی محمدکماکان، پرسه سو و...، احداث سه سال ورزشی از دیگر طرحهاست.

وی افزود: خرید و احداث دو واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و گازرسانی به صنایع و احداث سد کوچک مخزنی آب منطقه ای از دیگر طرحهای دهه فجر فجر در شهرستان است.

فرماندار مینودشت گفت: احداث ساختمان و آزمایشگاه  و دیواره سازی رودخانه های چل چای از دیگر طرحهایی است که در دهه فجر در این شهرستان اجرایی می شود.

وی افزود: افتتاح تولیدی آب معدنی، پیچ و پلاک ارتوپدی و گاوداری شیری، 50 مورد مشاغل خرد از دیگر طرحهاست.

کد مطلب 1524085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها