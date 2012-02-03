زخمی شدن 850 نفر در ناآرامیهای قاهره/ تشکیل کمیته حقیقت یاب پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناآرامیهای روز گذشته در قاهره با تجمع هزاران نفر در برابر ساختمان وزارت کشور مصر آغاز شد.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار کناره گیری شورای نظامی از قدرت و همچنین استعفای ژنرال طنطاوی شدند. در نهایت این درگیریها با دخالت پلیس و استفاده از گاز اشک آور به خشونت کشیده شد که در جریان آن بیش از 850 نفر زخمی شدند.

تاکنون گزارشی در زمینه کشته شدن فردی در جریان اعتراضات دیروز مخابره نشده است.

از سوی دیگر، پارلمان مصر پس از فاجعه اخیر در جریان یکی از مسابقات فوتبال این کشور که به کشته شدن 74 نفر منجر شد تصمیم به تشکیل کمیته حقیقت یاب در راستای معرفی عاملان این واقعه گرفته است.