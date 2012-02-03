به گزارش خبرنگار مهر، دکتر توماس بوکس باوم سفیر اتریش به همراه مهمانانش برای بازدید از نمایشگاه گوستاو مالر که در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان از ۱۱ بهمن افتتاح شده است، به خانه هنرمندان آمد و طی سخنرانی کوتاهی، خوشحالی خود را بابت افتتاح این نمایشگاه ابراز کرد و گفت: این مکان برایم جالب است و از اینکه این نمایشگاه در این مکان برگزار شده است خوشحالم و برایم جالب است. این مکان امکانات خوبی برای معرفی مالر و آثارش دارد.



مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان ضمن خوش آمد گویی و معرفی‌خانه هنرمندان به سفیر اتریش و همراهانش گفت: در مدیریت جدید سعی کردیم روابط خود را با کشورهای دیگر گسترش دهیم. ما هفته گذشته هفته فرهنگی ژاپن را برگزار کردیم. همچنین دو پروژه با کشور آلمان داشتیم. البته گاهی اوقات نیز هنرمندان کشور را برای ارتباط به کشورهای دیگر می‌فرستیم. این وظیفه جدید ما برای برقراری با کشورهای دیگر است و ما به خاطر این اتفاق خوشحالیم.



وی همچنین در ادامه ضمن خوشحالی از پیوستن اتریش به مجموعه کشورهای صاحب ارتباط با خانه هنرمندان افزود: مجموعه ما تعاملاتی برای برقراری با کشورهای دیگر دارد و نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند. در حال حاضر با کشورهایی مثل هند نیز تعاملاتی داریم که در این بین دکتر نعمت الهی؛ معاون ارتباطات بین الملل و فرهنگی خانه هنرمندان تلاش های زیادی را متحمل شده است.



وی در انتها به سفیر اتریش گفت: برای افتتاح این نمایشگاه به شما خوش آمد می‌گویم و خوشحال می‌شوم اگر با هنرمندان دیگر این کشور تعامل و ارتباط داشته باشیم. ر سرسنگی پس از ایراد سخنرانی هدیه‌ای از جانب خانه هنرمندان به سفیر اتریش اهدا کرد.



در ادامه دکتر مهرداد پاکباز؛ استاد دانشگاه تهران ضمن اشاره‌ای مختصر در مورد فعالیت‌های مالر گفت: گوستاو مالر دو مفهوم مدرن بودن و رمانتیک بودن در کارهایش را با هم دارد. در مورد رمانتیک بودن مالر و آن چیزی که مفهوم رمانتیک در کارهای آهنگسازان با تصویر احساسات درونی شکل می‌گیرد، در مورد او پیچیده تر و شفاف‌تر است. اما ویژگی مدرن آثار مالر نیز در این است که آنچه امروز انتزاع در موسیقی است یعنی موسیقی گوش نواز در کارهای او وجود دارد و این مرز فرمالیته و عدم تونالیته را مالر خلق می کند.



وی همچنین افزود: البته نباید گوش‌نواز بودن موسیقی مالر را نوعی موسیقی ناآگاهانه فرض کنیم. موسیقی مالر آگاهانه است برخلاف آنچه بعضی‌ها اعتقاد دارند از جهت کنتراست‌هایی که ایجاد کرده این مسئله مشهود است. فلسفه غالب در اثار او فلسفه مذهبی است و در کنار آن فلسفه آلمانی معاصر خود را دوست داشته و به شدت از نیچه الهام گرفته است.



وی در انتها تاریخچه‌ای از زندگی نامه و فعالیت‌های هنری او را ذکر کرد و گفت: در موسیقی مالر ما عناصری مثل صدای پرنده، موسیقی محلی، موسیقی ارتشی و موسیقی منطقه آلپ را می یابیم و این آهنگساز از الگوهای آهنگسازان قبلی خود مثل بتهوون بهره زیادی گرفته است. او خالق ۱۰ سمفونی بزرگ است و رهبری اپرای وین و پس از آن رهبری اپرای نیویورک را عهده دار شد.