علیرضا شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ساختمان غذا و دارو استان البرز 60 درصد بوده است.
پیشرفت فیزیکی ساختمان غذا و دارو در گرو تامین اعتبار
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی ساختمان غذا و دارو در گرو تامین اعتبار است، اضافه کرد: با تامین اعتبار به موقع این ساختمان در شش ماه نخست سال 91 راه اندازی خواهد شد.
قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود: تجهیز بخش جراحی دو بیمارستان باهنر از ابتدا سال جاری آغاز شد و حدود یک ماه گذشته به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.
شکیب ادامه داد: بخش روانپزشکی و سالن آمفی تئاتر بیمارستان باهنر نیز با جضور مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت کلنگ زنی شد و ادر آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
شکیب در گفتگو با مهر:
ساختمان غذا و دارو استان البرز بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
کرج - خبرگزاری مهر: قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از پبشرفت 60 درصدی ساختمان غذا و دارو استان خبر داد.
علیرضا شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ساختمان غذا و دارو استان البرز 60 درصد بوده است.
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