ساختمان غذا و دارو استان البرز بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علیرضا شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ساختمان غذا و دارو استان البرز 60 درصد بوده است.



پیشرفت فیزیکی ساختمان غذا و دارو در گرو تامین اعتبار



وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی ساختمان غذا و دارو در گرو تامین اعتبار است، اضافه کرد: با تامین اعتبار به موقع این ساختمان در شش ماه نخست سال 91 راه اندازی خواهد شد.



قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود: تجهیز بخش جراحی دو بیمارستان باهنر از ابتدا سال جاری آغاز شد و حدود یک ماه گذشته به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.



شکیب ادامه داد: بخش روانپزشکی و سالن آمفی تئاتر بیمارستان باهنر نیز با جضور مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت کلنگ زنی شد و ادر آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.