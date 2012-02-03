غرب بدنبال اعمال تحریمهای تقلیل یافته علیه سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته از تصویب قطعنامه ضدسوری با مخالفت روسیه و چین بازماند، با این حال گزارشها از ادامه تلاش غرب برای به تصویب رساندن قطعنامه ای دیگر با مفادی تضعیف شده حکایت دارد.

در قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب که با حمایت اروپا و آمریکا تهیه شده بود ضمن اعمال فشار به سوریه ادعا شده بود که این اقدامات در راستای واداشتن دولت این کشور به حرکت به سوی دمکراسی انجام می گیرد.

با این حال منابع دیپلماتیک از تلاش مجدد غربیها برای ارائه طرح جدیدی به شورای امنیت خبر می دهند. بر این اساس در این طرح خواسته پیشین غرب مبنی بر کناره گیری "بشار اسد" از ریاست جمهوری حذف می شود.

همچنین تشکیل دولت موقت وحدت ملی تا روی کار آمدن دولت جدید در سوریه از طرح پیشین حذف شده است. هر چند دیپلماتهای غربی حمایت خود را از چنین طرحی اعلام کرده اند اما هنوز موضع روسیه در قبال آن مشخص نیست.

این در حالی است که نگرانی از شکست طرح مذکور که احتمال بررسی آن در نشست امروز جمعه شورای امنیت وجود دارد در صورت وتوی روسیه و چین همچنان وجود دارد.