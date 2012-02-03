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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

صباغیان در گفتگو با مهر:

بهره برداری از 28 طرح عمرانی و تولیدی در گالیکش آغاز شد

بهره برداری از 28 طرح عمرانی و تولیدی در گالیکش آغاز شد

گالیکش - خبرگزاری مهر: فرماندار گلستان گفت: بهره برداری از 28 طرح عمرانی، تولیدی و اشتغالزا همزمان با دهه فجر در شهرستان گالیکش آغاز شد.

حسن صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 17 پروژه عمرانی و 11 طرح اشتغالزاست.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرحها 112 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

فرماندار گلستان عنوان کرد: با اجرای این طرحها برای هزار و 150 نفر شغل ایجاد شده است.

وی با اشاره به موقعیت گردشگری شهرستان خواهان افزایش اعتبارات گردشگری به منطقه شد و افزود: این شهرستان تازه تاسیس دارای 24 جاذبه توریستی و  20 اماکن مذهبی است که سالانه گردشگران زیادی را پذیراست.

فرماندار گالیکش گفت: همچنین 50 اماکن تاریخی در شهرستان وجود دارد که گردشگران را به خود فرا می خواند.

گالیکش در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1524092

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