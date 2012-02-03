رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد به ثمر رسیدن صدمین گل خود در رقابت های لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز نمی دانم، 99 یا 100 گل به ثمر رسانده ام برخی ها می گویند این گل 99 من بود و برخی ها اعتقاد دارند گل شماره 100 بود. در هر صورت احساس خوشحالی می کنم، زیرا 4 فصل در فوتبال ایران نبودم اما نخستین بازیکنی بودم که به این رکورد دست یافتم.

وی در این خصوص اضافه کرد: کسب چنین عنوانی برای هر بازیکنی خوشحال کننده است من تلاشم را بیشتر می کنم تا هم تعداد گل هایم را افزایش دهم و هم بتوانم برای موفقیت صبا در این فصل مثمر ثمر شوم.

مهاجم صبا در پاسخ به این سوال که آیا حاضرید به خاطر افزایش رکوردتان در بازی بیشتر تکروی کنید و موقعیت ها را خودتان به ثمر برسانید؟ افزود: هم کادر فنی و هم بازیکنان تیم می دانند در خیلی از فرصت ها که می توانم خودم ضربه بزنم اما بازیکن کناری که در موقعیت بهتری قرار دارد توپ را به آن بازیکن می سپارم زیرا هدف اصلی تمام بازیکنان صبا این است که در رسیدن به هدفمان که موفقیت و پیروزی در هر دیدار است تأثیرگذار باشم. من صاف و ساده هستم و بازیکنی نیستم که فقط به فکر خودم باشم.

وی افزود: همانطور که گفتم می خواهم در درجه اول برای تیم مثمر ثمر باشم و اینکه بتوانم زحمات و تلاش سایر بازیکنان را به گل تبدیل کنم هم برای من و هم برای تیم صبا خوب است، ضمن اینکه من 3 بار عنوان آقای گلی را بدست آوردم و زیاد دنبال این مسئله نیستم و برایم موفقیت صبا بسیار مهمتر است.

عنایتی در پاسخ به اینکه واقعا نمی خواهید برای چهارمین بار آقای گل لیگ ایران شوید؟ ادامه داد: اگربگویم نه دروغ گفتم. اینکه ثمره تلاش بازیکنان را به نتیجه برسانم برای خودم و صبا یک موفقیت است اما خداوکیلی من بیشتر برایم موفقیت صبا مهمتر است.

وی در مورد اینکه موفقیت صبا یعنی کسب سهمیه آسیایی توسط این تیم اظهار داشت: بله دقیقا همه اعضای کادر فنی و بازیکنان صبا در تلاش اند که با این جوانان و با توجه به رقیبان سرسختی که داریم بتوانیم سهمیه آسیا را بدست آوریم که اگر این اتفاق بیفتد ویسی یک کار بزرگ را در فوتبال ایران انجام داده است.

مهاجم تیم فوتبال صبا در مورد اینکه در نیم فصل دوم رقابت ها بسیار فشرده است و کسب چنین عنوانی توسط صبا بسیار سخت به نظر می رسد، تصریح کرد: پرسپولیس و فولاد در نیم فصل دوم متحول شده اند و رقابت سختی هم بین تیم های استقلال تراکتورسازی، سپاهان و حتی نفت نیز با ما برای رسیدن به این عنوان وجود دارند، همه می دانند در نیم فصل دوم گرفتن امتیاز بسیار سخت است، اما ما با تجربه بالایی که در نیم فصل نخست به دست آوردیم و انگیزه و نیروی جوانی بازیکنان می توانیم به این هدف دست یابیم.

عنایتی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیروزی این تیم برابر مس سرچشمه در مسابقه ای که حریف 8 نفره شده بود، خاطرنشان کرد: طبیعتا اخراج دو بازیکن مس پس از دقیقه 80 بود ضمن اینکه داور خیلی به آنها لطف داشت تا بازیکن چهارم را اخراج نکرد تا بازی نیمه تمام بماند.

وی در این خصوص اضافه کرد: بازیکنان مس آمده بودند تا با اخراج بازیکن چهارم مسابقه کنسل شود اما داور خیلی زرنگ تر از این حرفها بود و دو سه بار با هوشیاری در دقایق پایانی مسابقه کارت زرد دوم را به بازیکنان تیم مس ندهد تا بازی به پایان برسد.

عنایتی در مورد اخراج علی سامره در این دیدار هم تصریح کرد: علی دوست خوب من است ولی من از اخراجش خوشحال شدم ما در بیرون زمین دوست و رفیق هستیم ولی در داخل زمین مسابقه ما رقیب بوده که این به خاطر جذابیت های فوتبال است.

عنایتی در بخش پایانی گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد دربی 74 تأکید کرد: ما در راه بودیم اما هم 2 گل استقلال و هم طوفان 10 دقیقه پایانی پرسپولیس را دیدم. تنها می توانم بگویم این یکی از بهترین و فوق العاده ترین دربی ها بود زیرا از نظر درگیری، بحث تکنیکی، تاکتیکی و به ثمر رسیدن 5 گل و این که دو تیم بازی بسیار زیبایی را ارائه دادند باید چنین لقبی را به این بازی داد.

وی در ادامه گفت: در این بازی ثابت شد که فوتبال یک بازی غیر قابل پیش بینی است و آن هواداران پرسپولیس که از دقیقه 70 ورزشگاه را ترک کردند وحشتناک افسوس می خورند که چرا چنین کاری را انجام دادند. دیروز ثابت شد فوتبال بازی لحظه ها هست و تیم دنیزلی به بهترین شکل از فرصت ها استفاده کرد.

عنایتی همچنین اضافه کرد: طبیعتا بازیکنان استقلال فکر کردند با برتری 2 بر صفر و اخراج بازیکن پرسپولیس کار تمام شده و پنجمین برد متوالی خود را خیلی زود جشن گرفتند زیرا 25 دقیقه از زمان بازی باقی مانده بود و در فوتبال ثانیه ها در آن تعیین کننده است، پرسپولیس با به ثمر رسیدن 2 گل در 2 دقیقه شیرازه تیم استقلال را از هم پاشید و در نهایت به پیروزی شیرینی دست پیدا کرد.

وی در پایان همچنین خطاب به بازیکنان استقلال گفت: برای آنها دنیا به پایان نرسیده زیرا استقلال همچنان صدرنشین لیگ است و شانس قهرمانی در لیگ و جام حذفی را دارد. این بازی درس بزرگی برای همه بود، هم استقلالی ها که خیلی زود خود را برنده دیدند و هم پرسپولیسی ها که ناامید نشدند.