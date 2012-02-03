هشت پروژه همزمان با دهه فجر در جاسک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر مهدی نخعی فرماندار شهرستان جاسک پیش ازظهر جمعه در حاشیه افتتاح این پروژه ها گفت: در راستای خدمات دولت دهم برای رفاه و آسایش مردم با پیگیریهای استاندار پر تلاش و مدیران خدوم این شهرستان امروز ما شاهد افتتاح هشت پروژه در قالب عمرانی، آبرسانی، صنعت برق و فرهنگی ورزشی با مبلغی بالغ بر 32 میلیاردو 44 میلیون ریال هستیم.

وی با بیان اینکه دهه فجر، دهه ماندگار و فراموش نشدنی تاریخ ملت بزرگ ایران اسلامی و یادآور شیرینی ایام روزهای پیروزی انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام‌ گرفته از نهضت سرخ عاشورای حسینی است که در آن ملت بزرگ ایران با اعتقادی راسخ، هیمنه‌ کفر و استکبار را در هم شکست و چشم قدرتمندان را خیره ساخت.

فرماندار جاسک ادامه داد: در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند به شمار می رود تا قبل از انقلاب اسلامی،‌ در ایران نظام اسلامی وجود نداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه "غالب و مغلوب" و "سلطان و رعیت" بود و پادشاهان احساس می‌کردند که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع کردند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران به وجودآوردند.

وی تصریح کرد: مردم ما همیشه سرزنده ، شاداب و با روحیه بالای انقلابی هستند که این خود، ما را بر این می دارد که در راستای خدمت خالصانه، تلاش مجدانه ای داشته باشیم و بتوانیم گوشه ای از حق خون شهدا که بر دوش ما هست را به وارثان آنها که مردم میهن ایران است، انجام دهیم.