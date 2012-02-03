ساخت جاده جنگل گلستان 480 میلیارد ریال هزینه دارد

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون حدود 300 میلیارد ریال هزینه احداث این جاده شده و 180 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

وی با اعلام اینکه اعتباری معادل 50 میلیارد ریال بابت تکمیل عملیات پروژه از محل ماده 10 حوادث ابلاغ شده است، گفت: جاده جنگل گلستان به طول 22 کیلومتر شامل 10 دهنه پل بزرگ هر کدام 100 متر و در مجموع یک کیلومتر و 12.5 کیلومتر دیوار هدایت سیلاب است.

جوان شورابی افزود: ساختمان تمامی پلها به اتمام رسید و از دیواره سازی نیز حدود 11.5 کیلومتر به اتمام رسید و فقط یک کیلومتر آن باقی مانده است.

مدیرکل ره و ترابری گلستان گفت: از 10 پل دو دستگاه بهره برداری شید، چهار دستگاه آماده بهره برداری است و چهار دستگاه در حال آماده سازی است.

وی عنوان کرد: تا پایان سال همه 10 پل بزرگ به بهره برداری می رسد و در جریان ترافیک قرار می گیرد.