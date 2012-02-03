رصد سیاره ای سنگی در منطقه قابل سکونت جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیاره مانند زمین سیاره ای سنگی بوده و در منطقه ای قابل سکونت از مدار ستاره اش در حرکت است، جایی که حرارت برای وجود آب مایع بر روی سطح سیاره کاملا مناسب است.

به گفته اخترشناسان درجه حرارت بر روی این سیاره بسیار به زمین نزدیک است. این سیاره با استفاده از اطلاعات به ثبت رسیده تلسکوپ رصدخانه جنوبی اروپا رصد شده است، این اطلاعات میزان نوسانات در حرکت ستاره ها را تحت تاثیر کشش گرانشی سیاره هایی که در مدار ستاره در حرکتند، محاسبه می کند.

جرم سیاره جدید 4.5 برابر زمین است و در مدار ستاره ای به نام GJ 667C در فاصله 22 سال نوری از زمین در حرکت است، 22 سال نوری در مقیاس زمان کیهانی فاصله ای بسیار نزدیک بوده و می توان این ستاره را همسایه زمین برشمرد.

سیاره سنگی جدید به همان اندازه از ستاره اش نور جذب می کند که زمین از خورشید، این سیاره به گفته اخترشناسان در مدار ستاره ای در حرکت است که عضو سامانه خورشیدی سه ستاره ای است، اما دیگر ستاره های این سامانه در فواصل بسیار دورتری قرار دارند.

این ستاره ها از ساختار شیمیایی متفاوتی برخوردارند و عناصری سنگین تر از هلیوم، مانند آهن، کربن و سیلیکون در آنها کمیاب است. ردیابی چنین سیاره ای به این نزدیکی و به این سرعت، نشان می دهد کهکشان راه شیری مملو از میلیاردها سیاره سنگی قابل سکونت است و همچنین به آن معنی است که سیاره های قابل سکونت می توانند در محیطهای متنوعی به وجود بیایند.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان بر این باورند که در این سیستم سه ستاره ای جدید یک سیاره گازی و یک ابرزمین نیز وجود داشته باشد که برای تایید وجود این دو سیاره، به مطالعات بیشتری نیاز خواهد بود.