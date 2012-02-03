پدرام پاک‌آئین در این باره به خبرنگار مهر گفت: هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران اسفند امسال پرداخت می‌شود و کار پرداخت این هدیه به تمام خبرنگاران واجد شرایط در دهه اول اسفند انجام می‌شود.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است پرداخت این هدیه از سوی رئیس جمهور به خبرنگاران به سال آینده موکول شود، تاکید کرد: خیر. این هدایا حتماً در اسفندماه امسال تقدیم خبرنگاران خواهد شد.

پاک آئین درباره مبلغ هدیه رئیس جمهور هم که پیش‌تر گفته شده بود برای خبرنگاران مجرد 300 هزار و برای خبرنگاران متاهل 400 هزار تومان است، گفت: این موضوع باید با نهاد ریاست جمهوری هماهنگ شود و من الان اطلاع دقیقی از مبلغ دقیق هدیه ندارم.

پیشتر هم محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از ارسال اسامی بیش از 8000 خرنگار واجد دریافت این هدیه به نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود.