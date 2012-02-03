محمدعلی طرفه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایام دهه فجر جاری هفت پروژه آب منطقهای اصفهان به بهرهبرداری میرسد، اظهار داشت: تصفیهخانه آب شرب کاشان در این ایام بهرهبرداری میرسد و با اجرای این پروژه آب شرب سالم و بهداشتی در شهرهای کاشان و آران و بیدگل و شهرها و روستاهای مسیر تأمین میشود.
وی با اشاره به بهرهبرداری از پروژه تونل سوم کوهرنگ یا خدنگستان در ایام دهه فجر جاری اضافه کرد: با بهرهبرداری از این تونل سالانه65 میلیون متر مکعب آب از سرشاخههای رودخانه دز به حوضه زایندهرود منتقل میشود و بخشی از کمبود آب این حوضه در فریدونشهر تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان تاکید کرد: طرح آبرسانی به اراضی پیشکوه موگویی در دهه فجر در فریدونشهر مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی با اشاره به بهرهبردای از پروژه خط لوله آبرسانی از مخازن پیلاف به زینبیه ادامه داد: این پروژه با هدف تأمین آب سالم و بهداشتی مناطق شمال و شرق اصفهان در اصفهان اجرا شده است.
طرفه با اشاره به اینکه سد مخزنی باغکل نیز در این ایام مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، تصریح کرد: با تحقق این موضوع آب شرب شهرستان خوانسار تأمین شده و سیلابهای رودخانه باغکل مهار میشود.
وی بیان داشت: از شبکه آبیاری و زهکشی پادنا در شهرستان سمیرم نیز در این ایام به بهرهبرداری میرسد و با بهرهبرداری از آن بهبود یکهزار و 590 هکتار اراضی و زیرکشت شبکه توسعه مییابد.
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