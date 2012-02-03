7 ویژگی بودجه 91 صنعت برق/ آغاز انتشار اوراق مشارکت برق

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره مهمترین ویژگی های بودجه سال آینده صنعت برق ایران، گفت: بودجه پیشنهادی وزارت نیرو برای توسعه صنعت برق در قالب بودجه سال 91 در مقایسه با سالجاری حدود 15 درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه محور بودجه سال 91 صنعت برق با محور حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده برق، خرید تضمینی برق از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های سرگردان است، تصریح کرد: بر این اساس با افزایش اعتبار و تدوین برنامه های افزایش جذب نقذینگی در سال 91 به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران و سازندگان صنعت برق در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در صورت تصویب این بودجه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی امکان افزایش ظرفیت تولید برق همزمان با کاهش تلفات و ارتقای راندمان نیروگاه‌ها فراهم می شود، اظهار داشت: از سوی دیگر با کاهش هزینه‌های جاری و اجرای طرح های زیرساختی زمینه توسعه بیشتر این صنایع استراتژیک فراهم می شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی وزارت نیرو برای انتشار اوراق مشارکت ریالی برای تامین منابع مایل طرحهای اولویت دار صنعت برق، بیان کرد: برای سالجاری انتشار حدود دوهزار و 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برنامه ریزی شده بود.

بهزاد ار انتشار اوراق مشارکت صنعت برق تا 23 بهمن ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: پیش بینی می شود این اوراق شمارکت توسط سازمان توسعه برق با مشارکت بانک سپه منتشر شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش جذابیت اوراق مشارکت صنعت برق با افزایش سود این اوراق، تبیین کرد: همچنین برای سال آینده پیشنهاد انتشار حدود چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی به مجلس پیشنهاد شده است.

به گفته این مقام مسئول برخی از پیمانکاران صنعت برق حتی می توانند به جای مطالبات خود اوراق مشارکت را در عوض بدهی‌ها دریافت کنند.