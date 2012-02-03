آلاینده های مدرن جایگزین آلاینده های کلاسیک شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان اینکه سنجش آلاینده های خاص و مدرن علاوه بر آلاینده های کلاسیک برای اولین بار در کشور از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا انجام می شود گفت: هر قدر در خصوص اطلاع رسانی در زمینه کاهش آلودگی هوا هزینه شود، نه تنها هزینه نیست بلکه در واقع نوعی سرمایه گذاری روی سلامت شهروندان است.

وی حساس شدن جامعه در مورد آزبست و بنزن را از جمله نتایج اطلاع رسانی در زمینه آلاینده های خاص و مدرن دانست و اظهار کرد: علاوه بر این اندازه گیری آلودگی صدا نیز برای نخستین بار در کشور از سوی این شرکت انجام می شود.

رشیدی با اشاره به اینکه 15- 10 سال پیش مرکز شهر از همه جای تهران آلوده تر بود اما در حال حاضر در برخی از روزهای هفته آلودگی هوای شمال شهر بیشتر از جنوب شهر است، تصریح کرد: در حال حاضر هوای آلودگی هوای بالای شهر و پایین شهر تفاوت چندانی با هم ندارد.

وی برخی اقدامات در زمینه بهبود کیفیت سوخت را خوب ارزیابی کرد اما گفت: حقیقت این است که حرکتمان بسیار کند است و باید خیلی اقدامات را زودتر از این ها انجام می دادیم مثلاً استانداردسازی سوخت باید6 سال پیش انجام می شد.

رشیدی با تاکید بر اهمیت عزم ملی در موضوع آلودگی هوا و ضرورت خروج این موضوع از جرگه مسائل سیاسی، اضافه کرد: نتایج اندازه گیری های شرکت کنترل کیفیت هوا از آلاینده های هوا برای دولت یک فرصت است تا بر روی زوایای پنهان این موضوع که ممکن است از آن ها غافل بوده، کار کند و مسئولان دولتی باید این فرصت را غنیمت بشمارند.

وی مهم ترین دغدغه تهران در 5 سال آینده در زمینه آلودگی هوا را وجود ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون و آلاینده های خاص و مدرن دانست و اعلام کرد: علاوه بر این ریزگردهای عربی شهرهای ما را مورد تهاجم قرار داده اند که باید اقداماتی نظیر ایجاد کمربند سبز و بیابان زدایی را انجام دهیم.

رشیدی برای کاهش تولید آلاینده ها، خروج خودروهای فرسوده و تعویص کاتالیست ها را لازم دانست و افزود: هم چنین گرد و غبار یک تهدید جدی است، ضمن این که آزبست و هیدروکربن های حلقوی هم جای خود را دارند که اگر کنترل نشوند منجر به شیوع سرطان در تهران تا 5 سال آینده می شوند.

وی هدفمند کردن و هدایت افکار عمومی در زمینه کاهش آلودگی هوا از طریق اطلاع رسانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: برای نخستین بار یکی از روزهای سال 76، تهران به دلیل آلودگی هوای ناشی از مونو اکسید کربن تعطیل شد در صورتی که در حال حاضر مشکل اصلی ما ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون است.

رشیدی با اشاره به اینکه از سال 76 تا کنون تعداد خودروهایمان 4 برابر شده، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر روزهایی که هوای ناسالم داشته ایم به دلیل بالا بودن شاخص ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون بیشتر شده البته این آلاینده پیش تر اندازه گیری نمی شد اما حالا اندازه گیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید آلودگی هوا تبدیل به اولویت اصلی دولت و مجلس شود و به این منظور نیازمند یک عزم ملی به شکل برنامه دار هستیم، گفت: اگر حمل و نقل عمومی گسترده داشته باشیم و بتوانیم با شرایط مناسب شهروندان را جابه جا کنیم، دیگر کسی از خودروی شخصی استفاده نمی کند.

رشیدی شاه کلید کاهش آلودگی هوا را توسعه حمل و نقل عمومی دانست و اضافه کرد: علاوه بر این، سوخت استاندارد، خودروهای استاندارد و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اهرم های مناسبی در جهت کاهش آلودگی هوا محسوب می شوند اما اصلی ترین اقدام همان توسعه حمل و نقل عمومی است.

وی با بیان این که سازمان بهداشت جهانی به دو دلیل استفاده از حمل و نقل عمومی را توصیه می کند، تاکید کرد: اول به دلیل الگوی زندگی مردمی که کم تحرک هستند حداقل تا محل ایستگاه و بر عکس فعالیت مختصری دارند و دوم به علت کاهش آلودگی هواست که بهداشت فردی و سلامت جمعی جامعه را در بر می گیرد.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان موضوع آلودگی هوا را یک اولویت اصلی دانست و خاطرنشان کرد: در این میان تصویب قوانین در یک طرف قرار دارد و نظارت بر حُسن اجرای این قوانین در طرف دیگر، وگر نه این همه قانون اجرا نشده نداشتیم.