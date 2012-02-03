به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان که امروز جمعه در مراسم سالگرد محراب شاهرخی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس حضور داشت، با بیان این مطلب افزود: ابتدا اجازه می خواهم از تیم بزرگ استقلال و هوادارانش تجلیل کنم و به این تیم درود بفرستم، چرا که در چهار دربی گذشته ما را شکست داده بودند.

وی در ادامه افزود: در پنجمین دربی پی در پی اتفاقی دیگر رقم خورد و پس از آن که ما در چهار دربی گذشته کوتاه آمدیم این بار به پیروزی رسیدیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که با برنامه ورزش و مردم گفتگو می کرد، افزود: در پنجمین دربی پی در پی هم استقلال 80 دقیقه برتر از ما بود اما در 10 دقیقه پایانی ما به پیروزی رسیدیم به همین خاطر استقلالی ها نباید زیاد ناراحت باشند.

رویانیان خاطرنشان کرد: تیم استقلال با وجودیکه شکست خورد بازی خوبی را به نمایش گذاشت به عقیده من استقلال هیچ وقت کوچک نمی شود و بزرگ می ماند و در کنارش پرسپولیس بزرگ هم خواهد بود.

وی ادامه داد: همانطور که گفتم استقلال خوب بازی کرد اما خدا این توفیق را به ما داد تا در این دربی پیروز شویم. پس از 4 بار شکست در دربی این بار حق پرسپولیس و هوادارانش بود که خوشحال شوند.

رویانیان همچنین اظهار داشت: امیدوارم نتیجه دربی تأثیری در ارتباط‌ها و رفتارهای ما نداشته باشد چرا که هرجا می رویم هواداران پرسپولیس و استقلال حضور دارند حتی در خانواده ها هم یک عده هوادار پرسپولیس و یک عده هوادار استقلال هستند امیدوارم نتیجه بازی ها در برخوردهای ما تأثیر نگذارد البته باید این را هم بگویم که در همه جا تعداد هواداران پرسپولیس بیشتر است!

"آنچه مسلم است استقلال خیلی بزرگ است و کوچک نمی شود" رویانیان با بیان این جمله تصریح کرد: دیگر اجازه نمی دهیم استقلال بردهای پیاپی در دربی داشته باشد و حداقل یک بار در میان این تیم را شکست می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و چهارمین شهرآورد پایتخت که عصر پنجشنبه 13 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد در حالی با برتری 3 بر 2 سرخپوشان به پایان رسید که این تیم از دقیقه 69 و با اخراج مهرداد اولادی 10 نفره شده بود.