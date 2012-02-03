مسابقات دو صحرانوردی استان سمنان در دامغان برگزار شد

روح الله حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 150 نفر از دانش آموزان پسر و دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان سطح استان سمنان به رقابت پرداختند.

وی گفت: در این مسابقه، دانش آموزان دختر مسیر 3.5کیلومتری و دانش آموزان پسر نیز مسیر پنج کیلومتری جاده سد خاکی شهید شاهچراغی را دویدند که در پایان تیم راهنمایی دامغان اول، شاهرود دوم و سرخه سوم شدند.

کارشناس مسئول تربیت بدنی مدیریت آموزش و پروش دامغان افزود: در مقطع دبیرستان دختران نیز، تیم سمنان حائز رتبه اول شد و شاهرود و دامغان به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

حسنی متذکر شد: رقابت های مدارس راهنمایی پسران نیز با قهرمانی تیم سمنان و نایب قهرمانی دامغان و کسب رتبه سوم توسط تیم مهدیشهر به پایان رسید.

وی افزود: در مقطع دبیرستان همچنین تیم اعزامی از گرمسار اول، سمنان دوم و دامغان نیز سوم شدند.