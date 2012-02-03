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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

به مناسبت دهه مبارک فجر/

مسابقات دو صحرانوردی استان سمنان در دامغان برگزار شد

مسابقات دو صحرانوردی استان سمنان در دامغان برگزار شد

دامغان - خبر گزاری مهر: کارشناس مسئول تربیت بدنی مدیریت آموزش و پروش دامغان از برگزاری مسابقات دو صحرا نوردی استان سمنان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی این شهرستان خبر داد.

روح الله حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 150 نفر از دانش آموزان پسر و دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان سطح استان سمنان به رقابت پرداختند.

وی گفت: در این مسابقه، دانش آموزان دختر مسیر 3.5کیلومتری و دانش آموزان پسر نیز مسیر پنج کیلومتری جاده سد خاکی شهید شاهچراغی را دویدند که در پایان تیم راهنمایی دامغان اول، شاهرود دوم و سرخه سوم شدند.

کارشناس مسئول تربیت بدنی مدیریت آموزش و پروش دامغان افزود: در مقطع دبیرستان دختران نیز، تیم سمنان حائز رتبه اول شد و شاهرود و دامغان به ترتیب مقام های  دوم و سوم را از آن خود کردند.

حسنی متذکر شد: رقابت های مدارس راهنمایی پسران نیز با قهرمانی تیم سمنان و نایب قهرمانی دامغان و کسب رتبه سوم توسط تیم مهدیشهر به پایان رسید.

وی افزود: در مقطع دبیرستان همچنین تیم اعزامی از گرمسار اول، سمنان دوم و دامغان نیز سوم شدند.

کد مطلب 1524121

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