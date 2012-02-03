توسعه جزیره آشوراده با استفاده از سرمایه گذار بومی

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرحهای اولیه ارائه شده است و ریاست سازمان محیط زیست موافقت خود را با طرح جزیره آشوراده موافقت کرده است.
وی اظهار داشت: طرح توسعه ای جزیره آشوراده مصوبه سفر سوم بود و قصد داریم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
قناعت افزود: در استان کارهای بزرگی صورت گرفته است و نیروگاه برق علی آباد از افتخارات استان است که برق استان را تامین می کند و باید برای صادرات نیز آماده شود.
استاندار گلستان گفت: برای اولین بار تعامل خوبی بین دولت و بخش خصوصی در این نیروگاه انجام گرفت هرچند خود نیروگاه نتوانسته است مطالبات خود را از دولت بگیرد.
نظر شما