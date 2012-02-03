از رفتن تصویرگران ایرانی به بولونیا تا آغاز جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال اوایل فروردین ماه، شهر بولونیای ایتالیا میزبان ناشران و تصویرگران کتاب کودک دنیاست که در سال 2012 نیز 5 تصویرگر ایرانی به نمایشگاه تصویرگران بولونیا راه یافتهاند. نمایشگاه کتاب بولونیا به عنوان بزرگترین جشنواره بینالمللی تصویرگری کتاب کودک و نوجوان است. اوایل سال 91 آثاری از علیرضا گلدوزیان، فرشته نجفی، نرگس محمدی، نوشین صفاخو و مرتضی زاهدی به عنوان تنها تصویرگران ایرانی پذیرفته شده جشنواره آثارشان را به نمایش میگذارند.
تصویرگری نقش مهمی در کتابهای کودکان را ایفا می کند به همین دلیل این نمایشگاه بین المللی بزرگترین اتفاق سالانه در عرصه تصویرگری کتاب کودک است. در این دوره، دوهزار و 836 تصویرگر به رقابت پرداختند که از این میان آنها 76 تصویرگر به نمایشگاه راه یافتند.
آثار راه یافته به این جشنواره، در دو بخش علمی و غیرعلمی (تخیلی) توسط هیات داورانی متشکل از تصویرگران، ناشران، مدیران هنری و منتقدان، بررسی و انتخاب می شوند. بولونیا 2012، نوزدهم تا بیست و دوم مارچ (29 اسفند تا 3 فروردین امسال) در شهر بولونیا برگزار میشود.
نمایشگاه بولونیا یک جایزه ویژه هم به نام "جایزه راگازی" دارد که به برترین کارهای تصویرگری کتاب کودک جهان اهدا میشود. در این نمایشگاه که در کنار آن جشنواره تصویرگری کتاب بولونیا نیز برگزار میشود، امسال آثار 5 تصویرگر کتاب کودک ازایران در چهل و نهمین نمایشگاه تصویرگری بولونیای ایتالیا برای چاپ درکاتولوگ انتخاب شده است.
نمایشگاه بولونیا یک جایزه ویژه هم به نام "جایزه راگازی" دارد که به برترین کارهای تصویرگری کتاب کودک جهان اهدا میشود. در این نمایشگاه که در کنار آن جشنواره تصویرگری کتاب بولونیا نیز برگزار میشود، امسال آثار 5 تصویرگر کتاب کودک ازایران در چهل و نهمین نمایشگاه تصویرگری بولونیای ایتالیا برای چاپ درکاتولوگ انتخاب شده است.
این نمایشگاه چهار روزه با برگزاری برنامهها، نشستها وبرپایی گروههای کاری مختلف، فرصتی را برای کارشناسان فراهم میکند تا به خرید و فروش حق نشر آثار بپردازند، فرصتهای شغلی وارتباطات تازه پیدا کنند و با ادبیات کودک در دیگر کشورها آشنا شوند.
اففتاح چهارمین جشنواره تجسمی فجر
چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر نیز با پیام وزیر ارشاد، گرامیداشت چهار سالگی جشنواره و گشایش نمایشگاه استادان؛ دهم بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار کرد. چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر تا 14 اسفند ماه در تهران، 29 استان و 10 کشور برگزار میشود.
نقد پوستر جشنواره فیلم فجر
نقد پوستر جشنواره فیلم فجر از جمله اتفاقات مهم در حوزه هنرهای تجسمی بود. هر گاه از پوستر و گرافیک نامی به میان میآید یاد نامهای بزرگان این حوزه همچون " قباد شیوا"، "ابراهیم حقیقی"، مرحوم "مرتضی ممیز"، " فرشید مثقالی"، "ساعد مشکی" و... میافتیم. در چنین شرایطی، از پوستر و کار گرافیکی که نام هر یک از این اساتید را با خود به همراه دارد، انتظار میرود کاری شاخص، خلاق، با بهره گرفتن از ایدههایی نو و کیفیت اجرایی بالا ارائه شود. چراکه ایدهها و آثار این اساتید همواره به عنوان مرجعی برای هنرجویان و هنرمندان جوان مورد تقلید قرار میگیرد.
ولی گویی چنین شاخصهایی در آخرین کار "ابراهیم حقیقی" که همان پوستر سیامین جشنواره فیلم فجر است دیده نمیشود. چنانچه بهره گرفتن از شناسنامه به عنوان عنصر اصلی کار، به کار بردن فونتهای به اصطلاح شکسته نستعلیق نرم افزاری چون کلک و میرعماد در پوستر فیلم فجر با نقدهای فراوان از سوی گرافیستها روبه رو شدهاست.
تقویم شازده کوچولو رونمایی میشود
تقویم شازده کوچولو با تصویرسازی سارا طبیب زاده، عضو انجمن تصویرگران رونمایی میشود.
تقویم رومیزی و دیواری شازده کوچولو با تصویرسازی سارا طبیب زاده، عضو انجمن تصویرگران، رونمایی میشود.
این تقویم که به صورت رومیزی و دیواری توسط انتشارات یساولی منتشر شده است، روز جمعه چهاردهم بهمن ماه، ساعت 18 تا 20 در شهر کتاب ابن سینا واقع در شهرک غرب، انتهای ایران زمین، روبه روی بیمارستان بهمن رونمایی خواهد شد. حضور در این مراسم برای عموم آزاد خواهد بود.
مروری بر پنجاه سال هنرمندی محمد احصایی
دورههای مختلف زندگی حرفهای و هنری محمد احصایی در موزه گالری خانه هنر مرور میشود. در این نمایشگاه که ساعت 16 روز جمعه ـ 14 بهمنماه ـ جاری در مجموعه آرتسنتر برگزار میشود، 30 تابلو از دورههای مختلف کاری این هنرمند معاصر که ازجمله پیشگامان هنر معاصر ایران در عرصه نقاشی، گرافیک و نقاشیخط ایران است، بهتماشا گذاشته خواهد شد.
محمد احصایی 72 ساله، نامی مهم در تاریخ هنر معاصر ایران و بنیانگذار نقاشیخط در ایران است. خوشنویسی توانا که از گذشته تا امروز از عناصر و آرایههای بصری و مفهومی نقاشی در خوشنویسیهایش بهره گرفته و از حروف فارسی به عنوان ابزاری برای بیان استفاده میکند.
نمایشگاه عکسهای لاله و سیامک اسکندری افتتاح میشود
از روز جمعه 14 بهمن ماه نمایشگاهی از عکس های لاله و سیامک اسکندری با عنوان «بازتاب» در گالری ساربان برگزار می شود.
نمایشگاه عکسهای سیامک و لاله اسکندری به مدت 11 روز در گالری ساربان برپا خواهد شد. این نخستین نمایشگاه عکس در گالری ساربان پس از افتتاح این گالری تاکنون است که برگزار میشود و ویژگیهای خاص خود را خواهد داشت.
نمایشگاه حاضر باعنوان "بازتاب" نخستین همکاری این خواهر و برادر در حوزه عکاسی محسوب میشود و مجموعهای متنوع از مضامین اجتماعی و چشماندازهای شهری و طبیعی را با رویکردی مستند در قالب این عنوان ارایه خواهد کرد.
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