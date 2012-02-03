کشف قارچی که برای ناهار پلاستیک می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلاستیک ماده ای است که تقریباً تجزیه آن در طبیعت غیرممکن است و یا در دوره های زمانی بسیار طولانی انجام می شود.

اکنون پژوهشگران جوان دانشگاه ییل در جریان یک اکتشاف سالانه در جنگلهای گرمسیری آمازون به همراه، اسکات استرابل، استاد شیمی زیستی این داشنگاه در اکوادور نوعی قارچ تاکنون ناشناخته را کشف کردند که از اشتهای بالایی برای ماده "پلی اورتان" برخوردار است. "پلی اورتان" رایج ترین پلاستیکی است که فرایند تجزیه آن در طبیعت صدها سال به طول می انجامد.

براساس گزارش پاپ ساینس، این پلاستیک به طور معمول در ساخت تمام ابزارهای پلاستیکی از شلنگهای آبیاری تا کفشها و صندلی خودروها کاربرد دارد، اما به محض اینکه به عنوان زباله در طبیعت رها شود قادر است برای یک مدت طولانی دربرابر تجزیه شدن مقاومت کند.

این قارچ جدید که Pestalotiopsis Microspora نام دارد اولین ارگانیسمی است که می تواند با رژیم غذایی ثابت "پلی اورتان" زندگی کند و فرایند تجزیه این ماده را بدون نیاز به اکسیژن انجام دهد.