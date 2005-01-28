همايش هفته آگاهي درباره اسلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از ديلي بروين، اين روزها رسانه هاي خبري از عباراتي همچون، تروريست اسلامي، مسلمان افراط گرا استفاده مي كنند، انجمن دانشجويان مسلمان اين هفته همايشي را تحت عنوان « آگاهي درباره اسلام» برگزار كرده و در اين همايش ها بر سهم بزرگي كه اسلام در جامعه غرب ايفا كرده تاكيد مي كنند.



همايش هفته آگاهي درباره اسلام امروز خاتمه مي يابد.

اين همايش هر ساله به شكل متفاوتي برگزار مي شود. "فريان همكار" عضور انجمن دانشجويان مسلمان و از برگزار كنندگان اين همايش گفت : نمي خواستيم همان موضوعات قديمي را تكرار كنيم.



بر اساس اين گزارش ، اگر چه برگزاركنندگان سعي دارند تا جايي كه امكان دارد موضوعات را تغيير دهند، اما اين همايش همان اهدافي را دنبال مي كند كه سالهاي پيش دنبال مي كرده است؛ هدف از برگزاري اين همايش ها افزايش آگاهي مردم درباره اسلام است .

"سامي حسن" رئيس انجمن دانشجويان مسلمان مي گويد : يكي از اهداف اصلي اين همايش ايجاد پلي ميان جامعه عمومي دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس و جامعه مسلمانان است.

"فريان همكار" اين فاصله اي را كه ميان دو جامعه ايجاد شده است به عدم درك درست نسبت مي دهد.



وي مي افزايد : افراد بسياري هستند كه هيچ دانشي درباره اسلام ندارند، آنها تنها پيشفرض هاي نادرست و تصورات غلطي از اسلام دارند.

انجمن دانشجويان مسلمان اميدوار است اين همايش ها بتواند چنين باورهاي نادرستي را از بين ببرد و تصوير حقيقي دين اسلام را ارائه كند.

