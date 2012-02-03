طوفان باعث تخریب مدارس چادری ریگان شد/ برپایی کلاسهای درس در فضای باز

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته گذشته تا کنون طوفان شن به یکی از مهمترین مشکلات مردم شرق کرمان از جمله شهرستان ریگان تبدیل شده است و در آخرین مورد نیز روز گذشته طوفانی به شدت 80 کیلومتر در ساعت این شهرستان را درنوردید و خسارات زیادی بر جای گذاشت.
ریگان به دلیل قرار گرفتن در مجاورت کویر و تندبادهای کویری یکی از مناطق طوفان خیز استان کرمان و جنوب شرق کشور محسوب می شود و هر ساله تلفات زیادی به جای می گذارد.
طوفان روز گذشته ریگان همچنین به مدارس چادری بخش عشایری ریگان تلفات صد درصدی وارد کرده است و دانش اموزان این مدارس هم اکنون برای ادامه سال تحصیلی جاری بدون کلاس درس مانده اند.
رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری ریگان در گفتگو با مهر اظهارداشت: وزش طوفان در ریگان، تمامی چادرهای مدارس عشایری را تخریب کرد.
رضا خورشیدی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعدادی از مدارس شهرستان ریگان در مناطق عشایری از سنگ و چوب و چادر هستند به دلیل شدت طوفان این مدارس به طور کامل تخریب شدند.
وی افزود: 25 مدرسه عشایری این شهرستان که دارای مدارس چادری و کپری بودند دچار خسارت شده اند.
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