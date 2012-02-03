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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

گزارش مهر/

طوفان باعث تخریب مدارس چادری ریگان شد/ برپایی کلاسهای درس در فضای باز

طوفان باعث تخریب مدارس چادری ریگان شد/ برپایی کلاسهای درس در فضای باز

ریگان - خبرگزاری مهر: وقوع طوفانهای مکرر چند روز اخیر در شهرستان ریگان موجب تخریب کامل مدارس چادری مناطق عشایری شد و 450 دانش آموز این مدارس برای ادامه سال تحصیلی با مشکل مواجه شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته گذشته تا کنون طوفان شن به یکی از مهمترین مشکلات مردم شرق کرمان از جمله شهرستان ریگان تبدیل شده است و در آخرین مورد نیز روز گذشته طوفانی به شدت 80 کیلومتر در ساعت این شهرستان را درنوردید و خسارات زیادی بر جای گذاشت.

ریگان به دلیل قرار گرفتن در مجاورت کویر و تندبادهای کویری یکی از مناطق طوفان خیز استان کرمان و جنوب شرق کشور محسوب می شود و هر ساله تلفات زیادی به جای می گذارد.

طوفان روز گذشته ریگان همچنین به مدارس چادری بخش عشایری ریگان تلفات صد درصدی وارد کرده است و دانش اموزان این مدارس هم اکنون برای ادامه سال تحصیلی جاری بدون کلاس درس مانده اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری ریگان در گفتگو با مهر اظهارداشت: وزش طوفان در ریگان، تمامی چادرهای مدارس عشایری را تخریب کرد.

رضا خورشیدی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعدادی از مدارس شهرستان ریگان در مناطق عشایری از سنگ و چوب و چادر هستند به دلیل شدت طوفان این مدارس به طور کامل تخریب شدند.

وی افزود: 25 مدرسه عشایری این شهرستان که دارای مدارس چادری و کپری بودند دچار خسارت شده اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری ریگان افزود: در این مدارس بیش از 450 دانش آموز مشغول تحصیل هستند که مدارس آنها احتمالا در هفته آینده تعطیل و یا در فضای سرد زمستانی تشکیل می شود.
 
محمد برزنگ، فرماندار ریگان در خصوص تلفات طوفان اخیر به خبرنگار مهر گفت: وزش طوفان باعث خسارت یک میلیارد ریالی به بخش کشاورزی و شن گرفتگی 300 هکتار از مزارع گندم و 400 هکتار نخلستانها شد.
 
وی افزود: این طوفان باعث کندی ترافیک در محور ترانزیتی ریگان چابهار و مسدود شدن 20 دهانه پل شد.
 
برزنگ گفت: طوفان شن باعث خسارت به فضای سبز شهرستان و معابر شد که بیش از 50 میلیون ریال خسارت وارد کرد.
 
فرماندار ریگان افزود: این طوفان باعث شکستگی تعدادی تیر و پارگی سیمهای برق در سه روستا شد که ماموران اداه برق در همان ساعات اولیه برق را وصل کردند.
 
کد مطلب 1524130

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