نجات 200 خودرو گرفتار در کولاک/ برف شدید در هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نجفی افزود: این عملیات امدادی با همکاری نیروهای تلاشگر راهداری استانهای مازندران و تهران در منطقه سرچمن محور مواصلاتی فیروزکوه صورت گرفت.

وی با اشاره به بارش برف شدید در این جاده، اضافه کرد: هم اکنون مسافران در محور مواصلاتی فیروزکوه شاهد برف شدید هستند و با تلاش راهداران تردد بسیار کند ار این حاده مقدور است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری مازندران با اشاره به مسدود بودن جاده های هراز و کندوان، اظهار داشت: این دو محور مواصلاتی به دلیل بارش برف شدید و کولاک از شب گذشته مسدود شده و امکان تردد خودروها میسر نیست.

نجفی، از بارش شدید برف و کولاک در منطقه پلور تا امامزاده هاشم در جاده هراز خبر داد و گفت: نیروهای راهداری با تمام توان و بهره گیری از امکانات در تلاش هستند تا این محورهای مواصلاتی را بازگشایی کنند.

وی از باز بودن جاده های فیروزکوه و ساری کیاسر به سمنان خبر داد و افزود: هم اکنون تردد وسائط نقلیه با کندی در این محورهای مواصلاتی در حال انجام است.

