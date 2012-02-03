قرآن تضمین کننده سعادت بشریت است

جواد کمالی در حاشیه همایش علمی قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه قرآن بیشتر به صورت نمادین در خانه ها موجود است و استفاده کاربردی از آن کمتر دیده می شود.

وی تصریح کرد: قرآن انسان را در مسیر قرب الهی هدایت کرده و وی را به سعادت حقیقی می رساند.

کمالی قرآن را چراغ راه بشریت دانست و افزود: انسان می تواند با عمل به فرامین الهی و دستورات حق تعالی به بالاترین مقام های قرب الهی دست پیدا کند.

وی با اشاره عظمت قرآن کریم ابراز داشت: کودکان باید از سنین کودکی با آموزه های قرآنی آشنا شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان ادامه داد: خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد اجرای احکام الهی در ایران اسلامی هستیم.

وی یادآور شد: همگی باید با عمل به دستورات الهی زمینه مناسب برای ظهور حضرت ولیعصر(عج ) را فراهم آوریم.