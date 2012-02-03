به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سوم از دور برگشت مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد و طی آن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در هفته دهم برابر یکی از دو نماینده اصفهان در گرو هدوم یعنی تیم لاله اصفهان که تیم میانه جدولی گروه دوم است نتیجه را واگذار کرد.



تمام دیدارهای هفته دهم از مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشبه سیزدهم بهمن‌ماه برگزار شد و طی آن در یکی از دیدارهای حساس تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه اختصاصی تیم لاله اصفهان مقابل این تیم صف آرایی کرد که این بازی در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم پنج گل در برداشت که چهار گل آن سهم تیم لاله اصفهان بود.



صبای قم در این دیدار سعی در تلاش برای تکرار پیروزی بازی رفت مقابل حریف اصفهانی و تیم چهارم گروه دوم لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور تلاش زیادی انجام داد و از قضا در نیمه نخست بازی یک گل به حریف خود زد اما میزبان دو بار دروازه صبای قم را باز کرد تا نیمه نخست با برتری دو بر یک به سود لاله اصفهان به پایان برسد.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در حالی در هفته دهم به تیم صدرنشین لاله اصفهان باخت که در نیمه دوم نیز حریف از فرصت‌های خود به خوبی بهره برد و بر خلاف جریان مسابقه توانست دو بار دیگر دروازه تیم فوتبال نوجوانان صبای قم را باز کرده و چهار بر یک این دیدار را به سود خود به پایان برساند.



شاگردان غلامرضا کاظی در تیم فوتبال نوجوانان صبای قم که در دیدار رفت دو تیم که در هفته سوم دور رفت در اصفهان برگزار شد، دو بر صفر از سد میهمان خود عبور کرده بود، با شکست در این دیدار به چهارمین باخت خود در مرحله گروهی تن داد.



در جدول رده بندی رقابتهای مرحله گروهی فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور در گروه دوم مرحله مقدماتی تا پیش از دیدارهای هفته یازدهم، تیم فوتبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در صدر ایستاده است و نوجوانان صبا به مکان سوم رفت.