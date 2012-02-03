گلستان رتبه اول پرورش ماهیان استخوانی و خاویاری در کشور

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گلستان در حال حاضر در در تولید آبزیان گرمابی مقام چهارم کشور و در تولید خاویار مقام اول را دارد.

وی افزود: در حال حاضر استان گلستان در بخش آبزی پروری در قالب شش تعاونی درسطح 6 هزار و 655 هکتار مزارع و منابع آبی، فعال است که سه تعاونی در بخش ماهیان گرمابی ،دو تعاونی ماهیان سردابی و یک تعاونی در بخش ماهیان زینتی فعال هستند.

9 درصد ماهیان زینتی کشور در گلستان تولید می شود

وی با بیان اینکه گلستان در تولید ماهیان زینتی مقام چهارم کشور را دارد و 9 درصد ماهیان زینتی کشور در گلستان تولید می شود، افزود: سال گذشته 15هزار تن ماهی پرورشی در استان تولید شده است و حدود دو هزار تن ماهیان دریایی صید شده است که انواع کفال، کپور، سفید و کلمه را شامل می شد.



پاسندی اظهارداشت: دو تن خاویار و36 تن گوشت ماهیان خاویاری نیز در سال گذشته استحصال و بهره برداری شد.



مدیر کل شیلات گلستان افزود: امروز در سواحل 100 کیلومتری گلستان،21 تعاونی صیادی ماهیان استخوانی با هزار و461 صیاد مستقر هستند و از 15مهرماه با مجوز شیلات برای صید به دریا وارد می شوند.

پاسندی گفت: مصرف ماهی به عنوان غذای سلامتی در جامعه ما به صورت یک فرهنگ در نیامده است و سرانه مصرف ماهی در دنیا 16 کیلوگرم و در ایران 8.5 کیلوگرم است که این سرانه در گلستان 7 کیلوگرم است.



وی تصریح کرد: ماهی در سبد غذتی اصلی مردم ما قرار نگرفته است در حالی که می تواند مثل گوشت در همه غذاها قرار گیرد.

40 درصد تولیدات ماهی گلستان به خارج از استان فرستاده می شود



وی با بیان اینکه 40 درصد تولیدات ماهی گلستان به خارج از استان فرستاده می شود گفت: هم اکنون در گلستان چند رستوران دریایی افتتاح شده است و آموزش و اطلاع رسانی نیز در این زمینه توسط شیلات انجام می شود و نگرانی نیز برای مصرف ماهیان پرورشی وجود ندارد.