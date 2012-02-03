به گزارش خبرنگار مهر، پس از به ثمر رسیدن گل نخست استقلال مانند همیشه شاهد بودیم هواداران تیمی که گل خوردند ناگهان دچار شوک بزرگ شدند و در سکوت فرو رفتند. اما هواداران رقیب به تشویق بی امان تیم خود می پردازند. این مسئله در بازی سرخابی ها کاملا مشهود بود. هواداران استقلال که سر از پا نمی شناختند، در سکوت محض تماشاچیان نه مشوقان تیم پرسپولیس به تشویق تیم خود و خصوصا سرمربی آن می پرداختند.

این تشویق ها در نیمه دوم بیشتر شد، خصوصا زمانیکه روی اشتباه دفاع پرسپولیس این آبی پوشان به گل دوم دست یافتند این گل سکوت هواداران سرخپوش را بیشتر کرد و حتی نخستین حرکت ها برای خروج هواداران تیم سرخپوش پایتخت از ورزشگاه دیده شد در حالیکه روی سکوهای آبی ها شعار جدید پرویز 5 ستاره پس از پرویز سوبله چوبله لقب جدیدی بود که سرمربی آبی پوشان پس از پنجمین پیروزی که هنوز تصویب نشده بود روی سکوها سر داده می شد.

اخراج مهرداد اولادی شادی آبی پوشان و هوادارانشان را به مراتب بیشتر کرد و پرویز مظلومی که تا دقایق قبل برای لحظاتی بسیار کوتاه به تشویق هواداران پاسخ می داد لحظاتی پس از 10 نفره شدن تیم پرسپولیس در کنار زمین شروع به دست زدن کرد و این حرکت سرمربی این فضا را ایجاد کرد برای هواداران و بازیکنان ایجاد کرد که پنجمین پیروزی متوالی استقلال قطعی شده است، هواداران آبی پوش هم به جای شعارهای منطقی به شعارهای احساسی و کری خوانی روی آورده بودند.

در آن لحظات می توانستند با سر دادن شعار "ما منتظر سومیش هستیم" یا شعارهایی از این قبیل انگیزه بازیکنان تیم خود را برای رسیدن به گل سوم و گل بیشتر بالاتر ببرند اما به نظر می رسید بازیکنان استقلال تحت تأثیر این شعارهای احساسی به بازی احساسی و به دور از مسائل روی آورده و خود را تیم برتر مسابقه می دانستند در سوی دیگر میدان اما دنیزلی با تجربه اسیر این جو و اتفاقات نشد و در حالیکه سکوت هواداران تیمش را شاهد بود با فرستادن مهدوی کیا با تجربه و ایمون زاید ورق بازی را برگرداند.

مهدوی کیا و کریمی در آن لحظه به یاد روزهای اوج خود در تیم ملی خصوصا بازی با کره جنوبی حرکت های دو نفره زیبایی را به نمایش گذاشتند که ماحصل این حرکات خصوصا روی گل دوم مشهودتر بود و زمینه ساز جبران شکست و تساوی دو تیم شد.

هواداران پرسپولیس که پس از اخراج بازیکن خود و 2 گل خورده کاملا مأیوس شده و برخی از آنها ورزشگاه را ترک کردند پس از گل نخست زاید یادشان آمد که مشوق هستند و تشویق های آنها در شرایط سخت می تواند به تیمشان یاری برساند و حکم یار دوازدهم را داشته باشند. همین تشویق ها و حمایت ها باعث به ثمر رساندن گل های دوم و سوم شد.

در مجموع تمام اتفاقاتی که در آن 10 دقیقه طوفانی بازی استقلال و پرسپولیس رقم خورد، بار دیگر به فوتبالیست های درون زمین نشان داد: در بهترین شرایط هم تا پایان مسابقه برنده نیستند و یا در بدترین شرایط هم نباید خود را بازنده تصور کنند و به هواداران فوتبال ایران بار دیگر این درس را داد که اگر تا ثانیه های پایانی از تیم خود حمایت کنید، می توانید از یک شکست بزرگ یک پیروزی تاریخی و ارزشمند بسازید.

در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که هواداران در ورزشگاه از مشوق به تماشاچی تبدیل می شوند و به جای تبدیل تیم های خود پس از دریافت گل سکوت را ترجیح می دهند و همین مسئله انگیزه تیمشان را پایین می آورند. البته صحبت های دنیزلی هم تأیید این مدعاست که یک روز تماشاگران ریتم بازی را بالا می برند و یک روز عملکرد تیم ریتم تشویق ها را افزایش می دهد همان اتفاقی که بازیکنان پرسپولیس در 10 دیدار با استقلال و با تکیه بر تجربه کریمی و مهدوی کیا به آن رسید.

بر اساس این گزارش در پایان این مسابقه اشتباهاتی که کادر فنی و تیم استقلال انجام داد و در نقطه مقابل تاکتیک های صحیح و تعویض های اصولی دنیزلی باعث شد یک نتیجه ارزشمند برای پرسپولیس در دربی رقم بخورد. جالب است همان هوادارانی که تا دقیقه 80 شعار پرویز 5 ستاره و پرویز مظلومی دوست داریم را سر می دادند ناگهان در پایان بازی به انتقاد شدید از سرمربی خود پرداختند.

آنها بازیکنان تیمشان را بی تعصب دانسته و از علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه خواستار جریمه کادر فنی و بازیکنان و تغییر کادر فنی شدند. این همان احساساتی است که متأسفانه در فوتبال خصوصا روی سکوها وجود دارد و هواداران منطق را فدای احساسات کرده و در بیشتر مواقع به جای آنکه یار دوازدهم تیم خود باشند، دشمن و یا یار تیم حریف می شوند.