پذیرش 28 هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نقی سرپناه جمعه در بازدید از مراکز آموزش جهاد کشاورزی رسول اکرم (ص) دامغان ضمن اشاره به اینکه 28 هزار نفر دانشجو امسال در مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی پذیرش می شوند، افزود: مجوز پذیرش این تعداد دانشجو صادر شده است.

وی تصریح کرد: امسال 50 میلیارد ریال اعتبار برای تحصیل رایگان کشاورز زاده ها و روستازاده ها در سطح کشور از سوی دولت اختصاصی پیدا کرد و به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد : 30 درصد از دوره های آموزشی در مراکز علمی، کاربردی وزارت جهاد کشاورزی تئوری و 70 درصد دیگر به صورت علمی است که دانشجویان مشغول به تحصیل آموزشهای لازم را در این مراکز فرار می گیرند.

وی تصریح کرد: 99 درصد از کارها در کشور به وزارت جهاد کشاورزی تعلق دارد.

سرپناه افزود: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی از بهترین موسسات آموزش عالی در کشور بوده و توانست در سازمان ملل رتبه اول و رتبه برتر استانداردهای جهانی را کسب کند.

وی گفت: بحث آموزش به ارتقای جامعه کمک می کند و با آموزش می توانیم گامهای خوبی را برای رشد وتوسعه جامعه برداریم.