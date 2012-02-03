محمدعلی شامانی، جامعه‌شناس، روزنامه‌نگار و نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «مراقب دوستم باش» یکی از کتاب‌هایی است که مراحل پایانی آماده‌سازی را طی می‌کند و داستان عنکبوتی است که از طرف خدا ماموریت پیدا می‌کند تا با تنیدن تاری جلوی غار، جان پیامبر اسلام را حفظ کند.

نویسنده کتاب «دختر معبد» با اشاره به اینکه این کتاب روایتی متفاوت از این ماجراست، افزود: من در این کتاب اصلاً قصد روایت تاریخ را نداشته‌ام و سعی کرده‌ام که برای کودکان داستان‌سرایی کنم. به همین دلیل، نثر و روایت این کتاب خیلی ساده و کودکانه است.

وی ادامه داد: پیشنهاد من به نشر نسل نواندیش به عنوان ناشر، یک مجموعه 10 جلدی است که باقی آن منوط به چاپ جلد اول آن است.

این نویسنده کودک ونوجوان همچنین به نگارش مجموعه داستان‌های نیمه تمام اشاره کرد و گفت: این مجموعه یک کار جدید است که داستان تا مرحله‌ای به وسیله نویسنده نوشته شده و پایان آن را کودکان باید بنویسند.

وی با اشاره به تجربه‌ای که در مجله رشد درباره این نوع داستان‌های نیمه تمام داشته، افزود: در آن زمان سه هزار پاسخ برای ما آمد. این تجربه به ما نشان داد که این نوع کتاب‌ها می‌توانند خلاقیت بچه‌ها را بالا ببرند و مشارکت آن‌ها را افزایش دهند.

شامانی در پایان گفت: ناشر این مجموعه هم نسل نواندیش است و جلد اول این مجموعه به نام «دوستی» که درباره داستان زندگی ماهی و گربه است تا فروردین ماه به بازار خواهد آمد.