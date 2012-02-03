مجازات قاچاقچیان شیشه اجرا نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز گذشته در حاشیه همایش روسای پلیس مبارزه با مواد مخدردر جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای اخیر حضور جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و سفرهای هیئتهای دیپلماتیکی و پلیسی به کشورما، در حد مطلوب بوده اما لازم است که در سطح رسانه ها و افکار عمومی داخلی و خارجی، فعالیت بیشتری داشته باشیم تا تلاش های کشور را در امر مبارزه با مواد مخدربیشتربه تصویر بکشانیم.

وی افزود: در 5 سال گذشته از آنجا که در مسیر ترانزیت مواد مخدر به کشورهای دیگر قرار داشتیم، همیشه متهم به همکاری در جهت ترانزیت و نداشتن کفایت لازم در کنترل عبور مواد مخدر به غرب، بودیم.

احمدی مقدم یادآور شد: امروز دیگر متهم به کم کاری نیستیم چرا که با کنترل ورود و خروج مواد مخدر در مرزها، شاهد کاهش انتقال مواد مخدر از ایران به کشورهای اروپایی هستیم .

به گفته فرمانده نیروی انتظامی کشور، امروز ما باید مطالبه گر باشیم و از مجامع بین المللی بخواهیم که با وجود تلاشهای فراوانی که در کنترل مرزها که به تقدیم شهدای زیادی انجامیده، سهم مجامع بین المللی چگونه پرداخت خواهد شد.

کمکهای اروپا تبلیغاتی است

وی با طرح این سئوال که کشورهایی که قرار است آسیب ببینند، چقدر حاضرند در ایران هزینه کنند؟ خاطرنشان کرد: کاستا رئیس سابق UNODC اعلام کرد که هر یک دلاری که اروپاییان در این مسیر هزینه کنند، 100 دلار در کشورشان منفعت می برند اما امروز کمکهای اروپاییان، قابل توجه نبوده و تعیین کننده در مسیر مقابله نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا به افکارعمومی خودشان بگویند که ما نیز در مقابله سهم داریم.

سردار احمدی مقدم، خاطرنشان کرد: کمکهای خارجی چیزی حدود یک درصد از هزینه های ما را نیز، پوشش نمی دهد اما به جهت اهداف انسانی به مبارزه خود ادامه می دهیم و از انتقال مواد مخدر از خاکمان به کشورهای اروپایی جلوگیری می کنیم.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درمورد اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان پاسخ داد: کنترل مرزها کار مهمی است که در بلوچستان باید انجام شود و در سالهای اخیر به هرمیزان که توانستیم عملیات را در مرزها قوی تر کنیم، در داخل شهر، حوادث کاهش یافته است.

کاهش ترور و قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

فرمانده نیروی انتظامی افزود: البته به موازات آن باید اشراف اطلاعاتی و همکاری با دستگاههای اطلاعاتی را بیشتر کنیم چرا که ممکن است دزدان تروریستی در داخل کشور وارد یا در داخل کشور سازماندهی شوند که البته ساز و کارهای لازم برای این کار فراهم شده بنابراین شاهد کاهش درگیری، ترور، تلفات و حتی قاچاق مواد مخدر در شرق کشور هستیم که این روند باید ادامه پیدا کند.

مجازات قاچاقچیان شیشه اجرا نشده است

وی همچنین در خصوص تاثیر اجرای قانون جدید مبارزه با روانگردان ها نیز اظهار داشت: منتظر نتیجه آن هستیم زیرا تاکنون مجازات ها اعمال نشده و قاچاقچیانی که دستگیر شده اند باندهای متعددی هستند که احکام آنان صادر شده اما در مرحله تصویب تا اجرای حکم، کار به طول انجامیده اما با تاکید رئیس قوه قضائیه، کار سرعت گرفته تا مجازاتهای سنگین برای توید کنندگان و صادرکنندگان شیشه اعمال شود.

سردار مقدم یادآور شد: در آستانه اجرای مجازاتها هستیم و قطعا اثرات بازدارنده خوبی را به دنبال خواهد داشت.