به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا عسگری پیش از خطبه های جمعه این هفته کرج که در مصلی برگزار شد، با اشاره به مهم بودن تفکر انتظار و مهدویت اظهار داشت: رمز بقا و حیات شیعه آموزه مهدویت و انتظار است.



خلاصه رسالت 124 هزار پبیغمبر بشارت به مهدویت بوده است



وی گفت: بحث مهدویت یکی از آموزه های است که در طول تاریخ حیات بشر بسیار مهم بوده که خلاصه تلاش و زحمات 124 هزار پیغمبر بشارت انسانها به آینده روشن و حکومت فرستاده خدا بوده و انبیا به خاطر این بشارت خون دل خورده اند.



مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان البرز گفت: بحث مهدویت مهم است بدلیل اینکه انبیا خون و دل خورده اند 560 حدیث از زبان پیغمبر راجع به حضرت مهدی (عج) وجود دارد.



وی ادامه داد: مهدویت مهم است به دلیل اینکه پیامبر(ص) فرموده اند ولایت من با علی(ع) شروع و با فرزند دیگر من به نام مهدی تمام خواهد شد.



وی افزود: آموزه مهدویت و امام زمان (عج) مهم است به دلیل اینکه امام حسن عسگری(ع) شش سال برای ایشان زحمت کشیده و تبلیغ کرده اند.



حجت الاسلام عسگری گفت: مهدویت مهم است به دلیل اینکه دشمنان به دنبال فرقه سازی و تفرقه افکنی در بین مسلمانان هستند که شکاف عمیق بین آنها ایجاد کند.



مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان البرز افزود: فرقه بهائیت به اسم امام زمان (عج) ایجاد شد که دشمنان این انحرافات را ایجاد کرده اند.



وی با بیان اینکه ظهور امام زمان(عج) با شرط آماده می شود نه با علامت ظهور، اضافه کرد: سی دی مستند ظهور اول و آخرین سی دی نبود بلکه سی دی دوم آن نیز منتشر شده، در این فیلم ها دشمنان تلاش می کنند که خود را به عنوان موعود معرفی و چهره امام زمان(ع) را مخدوش و خشن جلوه دهند.



سی دی ظهور بسیار نزدیک یک سی دی غلط و انحرافی است



وی گفت: سی دی ظهور نزدیک است، یک سی دی غلط و انحرافی است و این افراد تعریفی که از مهدویت ارائه می دهند تعریف غلط و انحرافی است.



گروه 15 نفره تواشی دبستان توفیق ناحیه یک استان البرز با لباس یک دست تشریفاتی نظامی قبل از شروع سخنرانی اجرای برنامه داشته اند.