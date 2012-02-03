شبکه های اجتماعی از مواد مخدر خطرناک ترند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوشتن یک توئیت روی توئیتر حتی اگر دیر وقت باشد یا کلیک روی "می پسندم" در کنار پست یک دوست روی فیسبوک در اداره و در اوج کار عادتی است که به اعتقاد محققان مدرسه بازرگانی دانشگاه شیکاگو ترک آن از ترک اعتیاد به مواد مخدر، سیگار و الکل دشوارتر است.

این تحقیق با کنترل آرزوها و تمایلات 205 بزرگسال کاربر شبکه های اجتماعی و با ثبت مجموع 7 هزار و 827 نشانه مبنی بر تمایلات و خواسته های هر یک از آنها به این نتیجه دست یافت.

براساس گزارش تاپ نیوز اینترنشنال، این بررسیها نشان داد که هرچند خوابیدن، بزرگترین و قویترین خواسته این افراد بود اما تمایل به استفاده از دستگاههای ارتباطات چندرسانه ای در این افراد انکارناپذیر بسیار بالا و انکارناپذیر بود.

درحقیقت، در تصور عمومی، سیگار و الکل موادی هستند که به شدت اعتیادآور به نظر می رسند این درحالی است که نتایج این تحقیق نشان می دهد تمایلات مرتبط با این دو ماده نسبت به سایر خواسته ها به ویژه خوابیدن و دسترسی به شبکه های اجتماعی بسیار ضعیف هستند.