ذوب آهن اصفهان مقابل امیدهای صبای قم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور شامگاه پنجشنبه با انجام شش مسابقه به انجام رسید و طی آن تیم فوتبال امید صبای قم در دیداری به میزبانی ذوب آهن اصهفان، از حریف خود یک امتیاز گرفت.



شاگردان سیدمحسن بابامیری بعد از اینکه هفته پیش در خانه به مصاف ابومسلم مشهد رفتند و نتوانست به سه امتیاز دست یابند، در این دیدار که در ورزشگاه اختصاصی ذوب آهن برگزار شد و علاقمندان اصفهانی نیز تیم خود را حمایت می کردند، میزبان را به سختی تحت فشار قرار دادند.



این دیدار که مصاف تیم های ششم و دوازدهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور بود، بین امیدهای صبای قم و ذوب آهن اصفهان گلی در بر نداشت و در نهایت نتیجه تساوی بدون گل رقم خورد.



امیدهای صبای قم در مصاف با ششمین تیم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در حالی نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل به دست نیاوردند که هفته پیش نیز در خانه مقابل ابومسلم مشهد دو بر دو مساوی کرده بودند.



امیدهای صبای قم که در 14 بازی خود تا این هفته از رقابت های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور تنها دو بار طعم پیروزی را چشیده اند، شش بار نیز باخته اند و در سایر دیدارها مقابل حریفان به تساوی و یک امتیاز دست پیدا کرده اند.

در این دیدار ابتدا این تیم فوتبال صبای قم بود که موفق شد در نیمه نخست با ارائه یک بازی برتر دروازه تیم



امیدهای صبای قم با 12 امتیاز از 14 مسابقه هم اکنون در مکان دوازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور قرار دارند و تمام امیدهای خود را به شش بازی خانگی که در دیدارهای دور برگشت لیگ میزبان رقبا خواهند بود، برای جدایی از انتهای جدول رده‌بندی معطوف کرده اند.



این در حالی است که تمام دیدارهای هفته دوم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور نیز روزهای پایانی هفته پیش رو با انجام 6 مسابقه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود و صبای قم در خانه از تیم نساجی قائمشهر پذیرایی می کند.