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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

اسد خبر داد:

جاده سوادکوه مسدود شد/ برف شدید در محورهای فرعی مازندران

جاده سوادکوه مسدود شد/ برف شدید در محورهای فرعی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری مازندران از مسدود شدن جاده سوادکوه تنها محور مواصلاتی باز بوده به پایتختد در ساعاتی پیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اسد از مسدود بودن محورهای این استان تا بعد از ظهر امروز خبر داد و گفت: محور کندوان به لحاظ ریزش بهمن شدید بسته است.

وی با اشاره به اینکه محور در حدفاصل گدوک تا فیروزکوه در منطقه سرچمن کولاک شدیدی را شاهد هستیم، تصریح کرد: از شب گذشته بیشتر خودروهای مسافر در این مسیر ماندهو تا پاسی از شب تخلیه مسیر صورت گرفت.
 
اسد ادامه داد: خودروهای مسافر مانده در محور فیروزکوه به مساجد و اقامتگاه های اسکان مسافر هدایت شدند که این فعالیت تا صبح ادامه داشت.
 
مدیرکل راه و ترابری استان مازندران گفت: کولاک شدید در محور فیروزکوه ادامه دارد و بهمن شدید و مستمر در محور هراز در جریان است.
 
اسد با اشاره به اینکه در تلاش هستیم تا بعد از ظهر امروز حداقل محور فیروزکوه بازگشایی شود، اذعان داشت: طبق اعلام هواشناسی بعد از ظهر فردا هوای مازندران وضعیت عادی دارد.
 
مازندران دارای سه محور مواصلاتی سوادکوه، هراز و کندوان است.
کد مطلب 1524168

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