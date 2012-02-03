جاده سوادکوه مسدود شد/ برف شدید در محورهای فرعی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اسد از مسدود بودن محورهای این استان تا بعد از ظهر امروز خبر داد و گفت: محور کندوان به لحاظ ریزش بهمن شدید بسته است.

وی با اشاره به اینکه محور در حدفاصل گدوک تا فیروزکوه در منطقه سرچمن کولاک شدیدی را شاهد هستیم، تصریح کرد: از شب گذشته بیشتر خودروهای مسافر در این مسیر ماندهو تا پاسی از شب تخلیه مسیر صورت گرفت.

اسد ادامه داد: خودروهای مسافر مانده در محور فیروزکوه به مساجد و اقامتگاه های اسکان مسافر هدایت شدند که این فعالیت تا صبح ادامه داشت.

مدیرکل راه و ترابری استان مازندران گفت: کولاک شدید در محور فیروزکوه ادامه دارد و بهمن شدید و مستمر در محور هراز در جریان است.

اسد با اشاره به اینکه در تلاش هستیم تا بعد از ظهر امروز حداقل محور فیروزکوه بازگشایی شود، اذعان داشت: طبق اعلام هواشناسی بعد از ظهر فردا هوای مازندران وضعیت عادی دارد.



مازندران دارای سه محور مواصلاتی سوادکوه، هراز و کندوان است.